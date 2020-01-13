Metin 2 oyunda kalp atma nasıl yapılır?

Metin 2 Kalp Atma Nasıl Yapılır?
Metin 2 yıllardır oynanan artık efsaneleşmiş bir oyundur. Metin 2 oyununda kalp yapma emojisi ctrl+5 ile yapılmaktadır. Oyunda iken ilk olarak ctrl tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir. Daha sonra 5 yazan tuşa bastığınız zaman oyundaki karakterinizin kafasının üstünde kalp işareti çıkmaktadır. Karşı tarafa kalp göndermek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.
Karakteriniz kafasının üstünde başka emojilerin çıkmasını istiyorsanız bunun için Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+5 gibi pek çok kombinasyonu da deneyebilirsiniz.
Son Güncelleme: 13.01.2020 18:56