Metin 2 oyunda kalp atma nasıl yapılır?

Metin 2 Kalp Atma Nasıl Yapılır?

Metin 2 yıllardır oynanan artık efsaneleşmiş bir oyundur. Metin 2 oyununda kalp yapma emojisi ctrl+5 ile yapılmaktadır. Oyunda iken ilk olarak ctrl tuşuna basılı tutmanız gerekmektedir. Daha sonra 5 yazan tuşa bastığınız zaman oyundaki karakterinizin kafasının üstünde kalp işareti çıkmaktadır. Karşı tarafa kalp göndermek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz.

Metin 2 oyununda bu işaret genellikle ticaret yapıldıktan sonra teşekkür amacı ile karşı tarafa yapılmaktadır. Ctrl+5 tuşlarına basarak karakterinizin üzerinde kalp emojisi oluşturabilirsiniz. Bu emoji oyunda şu şekilde gözükmektedir:

Karakteriniz kafasının üstünde başka emojilerin çıkmasını istiyorsanız bunun için Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3, Ctrl+5 gibi pek çok kombinasyonu da deneyebilirsiniz.