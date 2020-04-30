MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), internet ortamında yayın yapan bazı organların ve sosyal medya kullanımı ile ilgili başlattığı çalışma sonrasında bir kanun teklifi hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi içerisinde sosyal medya kullanıcılarının girişlerde kimlik numarası kullanma zorunluğu da içeriyor.

İnternet ortamındaki yayınların yenide düzenlenmesi ve bu yayınlardan dolayı işlenen suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi hakkında hazırlanan kanun teklifini Meclise sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya platformlarında dolaşan ve doğru olamayan ve kullanıcıların açtığı sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının çok fazla mağduriyet yaşadığı belirterek, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dâhi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir. Bu bağlamda, tüm sosyal medya mecraları için 2018'de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada; 2018'in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019'un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" diye konuştu.

Başlattıkları çalışmalar sonrasında hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında da bilgiler paylaşan MHP'li Öztürk, konuşmasında "Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.

