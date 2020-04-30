İstanbul 22°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
100079
ALTIN
382.849
DOLAR
6.9855
STERLİN
8.7310
EURO
7.5765

MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!

MHP, İnternet ortamında bazı yayınların yeniden düzenlenmesi ve işlenen suçlarla ilgili mücadelenin kolaylaşması için yeni bir kanun teklifi hazırladı. Kullanıcıların sosyal medya hesaplarına girişlerinde kimlik numaralarını kullanmaları önerisini içeren kanun teklifi TBMM'ye sunuldu.

30 Nisan 2020 Perşembe 17:00
MHP'den sosyal medya kullanımına ilişkin yeni öneri; Kimlik numarası kullanılsın!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), internet ortamında yayın yapan bazı organların ve sosyal medya kullanımı ile ilgili başlattığı çalışma sonrasında bir kanun teklifi hazırladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi içerisinde sosyal medya kullanıcılarının girişlerde kimlik numarası kullanma zorunluğu da içeriyor.

İnternet ortamındaki yayınların yenide düzenlenmesi ve bu yayınlardan dolayı işlenen suçlarla daha etkin bir şekilde mücadele edilmesi hakkında hazırlanan kanun teklifini Meclise sunan MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, sosyal medya platformlarında dolaşan ve doğru olamayan ve kullanıcıların açtığı sahte hesaplar yüzünden birçok internet kullanıcısının çok fazla mağduriyet yaşadığı belirterek, "Koronavirüs ile mücadele ettiğimiz şu dönemde dâhi durum değişmemiş, sahte hesaplar üzerinden yapılan algı yaratmaya yönelik korku salıcı haberler yüzünden zaman zaman toplumda endişeler yükselmiştir. Bu bağlamda, tüm sosyal medya mecraları için 2018'de yapılan genel bir araştırma sonucuna göre Türkiye; 'Sahte habere en çok maruz kalan ülkeler' kategorisinde yüzde 49 ile ilk sırada yer almaktadır. Sosyal medya platformu Facebook'tan yapılan açıklamada; 2018'in ilk 3 ayında dünya genelinde 1,2 milyar sahte hesap silinirken, 2019'un aynı döneminde 2,2 milyar sahte hesap silindiği belirtilmiştir. Tüm dünyanın sahte hesaplarla başı ağrımaktadır" diye konuştu.

Başlattıkları çalışmalar sonrasında hazırlanan yasa teklifinin içeriği hakkında da bilgiler paylaşan MHP'li Öztürk, konuşmasında "Türkiye'den günlük erişimi 500 binden fazla olan, yurt içi veya yurt dışı merkezli sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma ve temsilci bulundurma zorunluluğu getirilmekte, sunmuş oldukları hizmetten yararlanmak isteyenlerden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası isteme zorunluluğu getirilerek Türkiye'de sahte hesap açılmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Diğer taraftan kimlik numaralarının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında korunması öngörülürken, yaptırımlara uymayan sosyal ağ sağlayıcılarına ağır idari para cezaları uygulanması da teklifimizde yer almaktadır" ifadelerine yer verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
Sosyal MedyaMhpKanun TeklifiKimlik Numarası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Xiaomi Mi 10 Lite fiyatı belli oldu! beklentileri boşa çıkardı
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor
Rockstar Games'in Ödül rekortmeni Red Dead Redemption 2'si ücretsiz oluyor
OPPO, online lansmanla Find X2’yi tanıttı, İşte OPPO Find X2 fiyatı ve teknik özellikleri
OPPO, online lansmanla Find X2’yi tanıttı, İşte OPPO Find X2 fiyatı ve teknik özellikleri
Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz
Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz
Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor
Steam'dan müjde! Total War Shogun 2 ücretsiz oluyor
Beklenen Honor 10X ismi ile resmileşti
Beklenen Honor 10X ismi ile resmileşti

Popüler Haberler

Masum dizisinin konusu ve oyuncuları kimler? Masum dizisi nerede çekildi?
MEB yeni LGS Sınav Tarihi 21-28 hangi zamanlarda olacak?
1 Mayıs Cuma işçi bayramında marketler açık olacak mı?
2020 LGS yeni sınav tarihi belli oldu mu? LGS 2020 ne zaman?
Kuaför ve berber dükkanları ne zaman açılacak? Tarih belli oldu!
Doğduğun Ev Kaderindir yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Hercai dizisi yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Ramo yeni sezon, yeni bölümler ne zaman başlayacak?
2020 ÖSYM YKS tarihi yine değişti mi?
Refika ile Test Mutfağı sunucusu Refika Birgül kimdir?
KYK borçlarına af geliyor mu? KYK borçları siliniyor mu?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı e-Devlet üzerinden 1000 Lira sosyal yardıma nasıl başvurulur?
Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar Uygulaması bulunduğunuz bölgede koronavirüs var mı?
Prof. Dr. Mustafa Karataş Show Tv’den neden ayrıldı? Hangi kanala geçti?
Sigortam başladı mı, sigortam ödeniyor mu? Sigortam başlangıcı sorgulama ve öğrenme işlemleri
Günlük Burç Yorumları 30 Nisan 2020 Perşembe
Oruç tutarken korona virüse karşı bağışıklığı güçlü tutacak öneriler
Fındık fiyatları 30 Nisan Perşembe fındık borsası fındık kaç lira?
Ramazan bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Ramazan Bayramı’nda kısıtlaması uygulanacak mı?
Netflix Türkiye Mayıs 2020 yayın takvimi
Evde doğal yöntemlerle cilt tiplerine göre temizlik önerileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.