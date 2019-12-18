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Michelin’in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis hakkında bilgiler

Michelin'in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis hakkında bilgiler merak ediliyor. Haziran ayında düzenlenen ''Movin On 2019'' zirvesinde yeni teknoloji ile geliştirilen lastiklerin tanıtımı yapıldı.

18 Aralık 2019 Çarşamba 21:49
Michelin’in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis hakkında bilgiler

3 prestijli ödüle layık görülen Michelin’in geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis, Fransa’da 2020 Coyote Otomobil Ödülü’ne, ABD’de 2020 AVT ACES ödülüne ve Almanya’da da Golden Steering Wheel ödülüne layık görüldü.

Patlamayan lastik teknolojisini haziran ayında ‘’Movin On 2019’’zirvesinde tanıtan Michelin, son teknolojiyi kullanarak yaptığı bu çalışma ile dikkatleri çekmeyi başardı. Zirvede konuşma yapan Michelin Grup Başkanı Florent Menegaux şunları söyledi:

“Lastik endüstrisinde çığır açan Uptis teknolojisinin, birbirinden prestijli 3 ödüle layık görülmesi bizler için bir gurur kaynağı oldu. Kazandığımız bu ödüller, Michelin’in inovasyon ve sürdürülebilir hareketlilik konusundaki çabalarının önemini ortaya koydu. Bu ödüller, Michelin ekiplerinin yaklaşık on yıllık araştırmaları için bir takdir göstergesi niteliğinde.

Uptis prototipi, halihazırda yapı tasarımı ve yüksek teknoloji ürünü materyalleri ile ilgili olarak elliden fazla patentin konusu olmuştur. Bu, Michelin’in daha güvenli, daha verimli, daha erişilebilir ve çevre dostu olan hareketliliği teşvik etme konusundaki inovasyon kapasitesini tam olarak göstermektedir.”

Güvenlik ve sürdürebilirlik açısından büyük yenilikleri olan Michelin UPTIS, havasız lastik üretimi ile ilgili detayları zirvede belirtti. Dikkatleri çekmeyi başaran firma lastiklerdeki patlama riskini adeta ortadan kaldırdı. Devrim niteliğindeki bu lastikler sürücüleri oldukça rahatlattı.

Yeni teknolojiye sahip bu lastikler saf materyal kullanımının da önüne geçecek ve israfı azaltacak. Bu sayede sürdürülebilir hareketlilik sağlanacak. Michelin yeni teknolojiyi kullandığı lastiklerle 3 prestijli ödüle layık görülmeyi başardı.

Son Güncelleme: 18.12.2019 21:49
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