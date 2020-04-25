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Microsoft Flight Simulator görüntüleri hayranlık yarattı

Geliştirmek için uzun zamandır uğraş verilen yeni Microsoft Flight Simulator, halen alfa geliştirme sürecinde. Ancak buna rağmen, yayımlanan Microsoft Flight Simulator görüntüleri adeta nefesleri kesti diyebiliriz.

25 Nisan 2020 Cumartesi 22:59
Microsoft Flight Simulator görüntüleri hayranlık yarattı

Oldukça gerçekçi görünen bu oyun, atmosferin yanında pilot kabini ile özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun görsellerine baktığımız zaman, oldukça yüksek sistem gereksinimi istediği de belli oluyor.
Microsoft, oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil.

Microsoft Flight Simulator görüntüleri hayranlık yarattı

Microsoft Flight Simulator görüntüleri adeta gerçek gibi
Oyun Alfa geliştirme aşamasında olmasına rağmen, Microsoft Flight Simulator görüntüleri oyuncuları heyecanlandırdı. RTX teknolojisini desteklemeyen oyun, buna rağmen oldukça gerçekçi efektlere sahip. Görseller incelendiği zaman, oyunun Bokeh Alan Derinliği ve Hacimsel Bulutlar gibi bazı özel grafik efektlerine sahip olduğunu görüyoruz.

Microsoft Flight Simulator görüntüleri hayranlık yarattı

Görüntülerden de anlayacağımız gibi , oyundan tam verim alabilmek istiyorsak güçlü bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Özellikle tavsiye edilen sistem özelliklerine bakıldığında, birçok kişinin bu gereksinimleri karşılaması zor görünüyor. Oyunun istediği sistem gereksinimleri ise aşağıdaki şekilde:

Önerilen
İşletim sistemi: Windows 10
İşlemci: AMD Ryzen 1500X veya Intel i5-8400
Ekran Kartı: AMD RX 590 veya NVIDIA GTX 970
RAM: 16GB

Depolama: 150GB
 

Tavsiye edilen
İşletim sistemi: Windows 10 PRO
İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9800X
Ekran kartı: AMD Radeon VII veya NVIDIA RTX 2080
RAM: 32GB
Depolama: 150GB SSD

Son Güncelleme: 25.04.2020 22:59
Anahtar Kelimeler:
MicrosoftGameGamerOnline OyunSimulator
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