Microsoft Flight Simulator görüntüleri hayranlık yarattı

Oldukça gerçekçi görünen bu oyun, atmosferin yanında pilot kabini ile özellikle dikkatleri üzerine çekiyor. Oyunun görsellerine baktığımız zaman, oldukça yüksek sistem gereksinimi istediği de belli oluyor.

Microsoft, oyunun çıkış tarihi ile ilgili henüz bir bilgi verilmiş değil.

Microsoft Flight Simulator görüntüleri adeta gerçek gibi

Oyun Alfa geliştirme aşamasında olmasına rağmen, Microsoft Flight Simulator görüntüleri oyuncuları heyecanlandırdı. RTX teknolojisini desteklemeyen oyun, buna rağmen oldukça gerçekçi efektlere sahip. Görseller incelendiği zaman, oyunun Bokeh Alan Derinliği ve Hacimsel Bulutlar gibi bazı özel grafik efektlerine sahip olduğunu görüyoruz.

Görüntülerden de anlayacağımız gibi , oyundan tam verim alabilmek istiyorsak güçlü bir bilgisayara sahip olmak gerekiyor. Özellikle tavsiye edilen sistem özelliklerine bakıldığında, birçok kişinin bu gereksinimleri karşılaması zor görünüyor. Oyunun istediği sistem gereksinimleri ise aşağıdaki şekilde:

Önerilen

İşletim sistemi: Windows 10

İşlemci: AMD Ryzen 1500X veya Intel i5-8400

Ekran Kartı: AMD RX 590 veya NVIDIA GTX 970

RAM: 16GB



Depolama: 150GB

Tavsiye edilen

İşletim sistemi: Windows 10 PRO

İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X veya Intel i7-9800X

Ekran kartı: AMD Radeon VII veya NVIDIA RTX 2080

RAM: 32GB

Depolama: 150GB SSD