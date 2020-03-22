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Microsoft gerçek zamanlı covid-19 (Coronavirus) haritası yayınladı

Birçok teknoloji şirketi salgının dünya üzerindeki ilerlemesini gösteren haritalar yayınladı. bunların şimdiye kadar en başarılı olanlarından birisi ABD'li Microsoft'tan geldi.

22 Mart 2020 Pazar 18:29
Microsoft gerçek zamanlı covid-19 (Coronavirus) haritası yayınladı

Salgınla birlikte insanların en çok merak ettiği konu, hangi ülkede kaç resmi vaka olduğu, kaç ölüm, kaç iyileşme vakası gerçekleştiği oldu.  Bu sorunun  en iyi yanıtı şimdilik Microsft'un geliştrdiği Covid-19 haritaında mevcut. Ülke bazında en  güncel veriler bulunan  haritada, seçilen  ülke üzerine tıklandığında, o  ülkeye ait en güncel veriler görülebiliyor.   

Aktif vakalar, iyileşenler ve ölümler ile ilgili istatiklerin oluşturulmasında Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Wikipedia’daki resmi verilerle birlikte, hükumetlerin resmi makamlarından yapılan açıklamalar kullanılıyor.  

www.bing.com/covid  adresi üzerinden erişilebilen uygulamada  Türkçe seçeneğinin olması büyük kolaylık sağlıyor. 
 

Son Güncelleme: 22.03.2020 18:32
Anahtar Kelimeler:
MicrosoftKORONATeknolojiHarita
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