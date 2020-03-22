Microsoft gerçek zamanlı covid-19 (Coronavirus) haritası yayınladı

Salgınla birlikte insanların en çok merak ettiği konu, hangi ülkede kaç resmi vaka olduğu, kaç ölüm, kaç iyileşme vakası gerçekleştiği oldu. Bu sorunun en iyi yanıtı şimdilik Microsft'un geliştrdiği Covid-19 haritaında mevcut. Ülke bazında en güncel veriler bulunan haritada, seçilen ülke üzerine tıklandığında, o ülkeye ait en güncel veriler görülebiliyor.

Aktif vakalar, iyileşenler ve ölümler ile ilgili istatiklerin oluşturulmasında Dünya Sağlık Örgütü, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Wikipedia’daki resmi verilerle birlikte, hükumetlerin resmi makamlarından yapılan açıklamalar kullanılıyor.

www.bing.com/covid adresi üzerinden erişilebilen uygulamada Türkçe seçeneğinin olması büyük kolaylık sağlıyor.

