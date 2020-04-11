Microsoft Surface Neo’yu 2020'de göremeyeceğiz

Foley’in Microsoft'un içerisinden edinilen haberde, Microsoft’un Ürün Sorumlusu Panos Panay’ın, Microsoft’un bu yıl içerisinde Surface Neo'yu piyasaya sürmeyeceği bilgisini aktardı. Cihazın gelişinin neden ertelendiği henüz bilinmiyor ancak tahminlere göre coronavirüs salgını nedeniyle firmaların alınan tedbirler kapsamında hareket etmesi ve Microsoft'un bu kapsamda erteleme kararı alması pek de şaşırtıcı olmaz.

Microsoft’un yeni önceliğinin, Windows 10X’i Surface Neo gibi çift ekranlı bir cihazda kullanıma sunmadan önce, onu tek ekranlı cihazlara entegre etmek olduğu söyleniyor. Microsoft’un çift ekranlı cihazlarıyla ilgili kısa bir hatırlatma yapmak gerekirse,devinin 2019’da çift ekranlı birkaç cihaz tanıttığını ve bunlardan birinin Surface Neo, diğerinin ise çift ekranlı bir Androidolan Surface Duo olduğunu ifade ediliyor.

Microsoft’un çift ekranlı cihazlarının aksine, Samsung ve Huawei gibi diğer teknoloji devlerinin tek ekranlı ancak katlanabilen cihazlar üretmeye odaklanması da oldukça farklı bir yaklaşım olarak değerlendirildi. Surface Neo’daki ertelemenin bir benzerinin Surface Duo’da da yaşanıp yaşanmacağı ise şimdilik merak konusu.