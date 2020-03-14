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Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten flaş karar! Yönetimden ayrıldı

Teknoloji firması Microsoft'un kurucusu Bill Gates, flaş bir karar alarak şirketin yönetimden ayrıldığını duyurdu.

14 Mart 2020 Cumartesi 11:18
Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten flaş karar! Yönetimden ayrıldı

1987 yılında henüz 31 yaşınken Microsof'u kuran ve şu an dünyanın en iyi teknoloji şirketi haline getirerek dünyanın en zengin milyardelerleri listesinin zirvesine tırmanan Bill Gates, şirket yönetiminden ayrıldığını açıkladı. Gates, ayrılma kararının yardım faaliyetlerine daha fazla zaman ayırmak için olduğunu söyleyerek şirket yönetim kurulundan istifa etti.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten flaş karar! Yönetimden ayrıldı

2000 yılında şirketin CEO'luk görevini bırakan Gates sadece yönetim kurulu kurulunda görev alıyordu. Gates, yönetim kurulundan da ayrılacağı ile igili yaptığı açıklamada Microsoft Üst Yöneticisi Satya Nadella ve şirketteki diğer yöneticilere teknoloji danışmanlığı yapmaya devam edeceği kaydederken şu ifadeleri kullandı:

Microsoft ile ilgili olarak, yönetim kurulundan ayrılmak şirketten uzaklaşmam anlamına gelmez. Microsoft her zaman hayatımın önemli bir parçası olacak ve şirketin vizyonunun şekillenmesiyle hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Satya ile iletişimde olmaya devam edeceğim. Şirketin kaydettiği ilerleme ve dünyaya nasıl fayda sağlayabileceği konusunda her zamankinden daha iyimser hissediyorum."

Eşi Melinda Gates ile birlikte kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfına daha fazla zaman ayırmak ve eşiyle birlikte dünya genelinde muhtaç insanlara yardıma koşmak isteyen Bill Gates, Dünyanın en zengin ikinci milyarderi sıfatıyla 103,6 milyar dolarlık servetin sahibi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates'ten flaş karar! Yönetimden ayrıldı

Servetinin yüzde 95'inin kendisi ve eşinin ölümüyle birlikte 20 yıl içinde vakıf aracılığıyla dağıtılacağı söyleyen Gates, geçtiğimiz yıllarda bir açıklama yaparak herhangi bir dini inanış nedeniyle bunu yapmadığını, insanların eşit olduğu bir dünyada herkesin de eşit şartlardan faydalanması gerektiğini söylemişti.


 

Anahtar Kelimeler:
MicrosoftİstifaBill GatesYönetim
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