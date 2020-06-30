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Microsoft’tan Windows güncellemeleri için yeni adım!

Dünya firması Microsoft’tan Windows güncellemeleri için yeni adım geldi! Son gelişmeler ile beraber Windows 10, senede 2 kere gelen büyük güncellemelerin ertelenmesine müsaade etmeyecek…

30 Haziran 2020 Salı 02:19
Microsoft’tan Windows güncellemeleri için yeni adım!
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Dünya’nın en büyük firmalarından biri olan Microsoft’un Windows güncellemeleri hakkında yeni bir adım atıldı. Bundan sonra güncellemelerin ertelenmesine izin verilmeyeceği ifade edildi. Bu değişikliğin asıl hedefinin ise karışıklığın engellenmesi olduğu öne sürüldü.

Bir süredir Windows güncellemeleri ile ilgili olarak karmaşık gelişmelerin yaşanması ile beraber son olarak önemli bir adım atıldı. Windows 1703 sürümü ile ortaya konan güncellemeleri erteleme işlevi sayesinde gelen güncellemeler en fazla 1 sene ötelenebiliyordu. Son olarak kullanıcılara sunulan Windows 2004 sürümü ile beraber bu işlev devre dışı bırakıldı. Gelişmiş Güncelleme seçeneklerinde güncellemeler en fazla 35 gün bekletilebilecek.


Yapılan açıklama kapsamında Microsoft değişiklikle beraber gelebilecek olan şikayetleri çözüme ulaştırmak için kısıtlamanın etrafından dolanılabilmesini de mümkün kıldı. İş kullanıcıları Windows 10’un grup ilkeleri aracılığı ile güncellemeleri ileri bir tarihe öteleyebilecekler.

İşte Microsoft’un konuyla ilgili yaptığı açıklamalar;

"Geçen sene, Windows 10 için güncelleme yükleme politikalarını, yalnızca hizmet sonuna yaklaşan sürümü çalıştıran cihazlarda özellik güncellemelerini yükleyecek biçimde değiştirdik. Bunun sonucunda birçok cihaz yalnızca yılda bir kez güncelleniyor.

Tüm aygıtların bu politika değişikliğinden en iyi şekilde yararlanmasını sağlamak ve karışıklığı önlemek için, Windows 10, sürüm 2004'ten itibaren Windows Update ayarları Gelişmiş Seçenekler sayfasında bulunan ertelemeleri kaldırdık."


Son Güncelleme: 30.06.2020 02:19
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