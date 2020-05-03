İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101110
ALTIN
383.399
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7631
EURO
7.7303

Milli Savaş uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

Milli savaşan uçak yazılımı için önemli bir anlaşma sağlandı. Projenin ana yüklenicisi TUSAŞ (Türk Havacılık Uzay Sanayi) ile HAVELSAN projede önemli anlaşmaya imza attı.

03 Mayıs 2020 Pazar 17:06
Milli Savaş uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

Anlaşma sağlayan her iki firma da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor olacaklar. TUSAŞ ve HAVELSAN daha önce de önemli projeleri ile biliniyor.

Yazılım Türkiye'de gerçekleştirilecek
Savunma sanayi alanında çalışmalar devam ederken. Yürütülen projelerden dikkatleri üzerine proje ise milli savaş uçağı oluyor. 5. nesil savaş uçakları arasında yer alacak olan MMU için birçok firma yapılan anlaşmalar neticesinde çalışmalara başlamış durumda.

Milli Savaşan uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yapmış olduğu açıklamada, 2023 yılında hangardan çıkması amaçlanan uçağın, önemli bir değer olacağını belirtti. 20 milyon satır kodun hazırlanacağı belirtilen uçak için yüzlerce modülün çalışacağı belirtildi.

HAVELSAN’ın daha önce de yapmış olduğu çalışmalarda milyon satırlık kodlar hazırlayarak benzer projelerde çalışmalar yaptığını belirten Atalay, yüksek performansla çalıştırma deneyiminin kazanıldığını belirtti. Ayrıca havacılık dünyasında gerçekleştirilmiş projelerden bahsetti.

Milli Savaşan uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

Uçak similatörü geliştirme alanında öncü firmalardan olan HAVELSAN, Milli Muharip uçak yazılımı için 400-500 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Yazılım sürecinde rol alacak olan mühendislerin, TUSAŞ binası içinde bulunacağı belirtti.

Milli Savaşan uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

MMU Projesi kapsamında üretilen uçaklar, 2030’lu yıllarda envanterden çıkarılması düşünülen F16 uçakların yerini alması planlanıyor. Ayrıca kullanıma alınan uçakların 2070’lere kadar envanterde olması öngörülüyor.


 

Son Güncelleme: 03.05.2020 19:30
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSavaş2023MilliUçağıMuharipGururYazılım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
BMW, Hibrit Süper Otomobil Projesini Raf'a kaldırdı
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
Google Meet canlı toplantı uygulaması zoom'a rakip olarak ücretsiz geliyor!
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
GTA'dan Müthiş fırsat, oyunu oyna $500.000 kazan
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Bu fırsat kaçmaz Uplay'de 3 oyun ücretsiz oldu
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Dünya'nın 300 katı büyüklüğünde gezegen keşfedildi
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek
Apple Watch Series 6 sağlığımızı takip edecek

Popüler Haberler

Okul nezuniyet tarihi nereden ve nasıl öğrenilir?
Müge Anlı nasıl kilo verdi? Müge Anlı canlı yayında nasıl zayıfladığını açıkladı!
Acun Ersin Korkut'a köpeği Mes'in öldüğünü söyleyecek mi?
Şeyma Subaşı şehirler arası yasağı dinlemeyip Çeşme'ye mi gitti?
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise dersleri ve tekrar dersleri 4 Mayıs Pazartesi
Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Okullarda telafi eğitimi ne zaman başlayacak? 2020 MEB'in telafi eğitimi takvimi belli oldu
Hayat Tamircisi programındaki veteriner Esra Şenol kimdir?
Hayalet Avcıları filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Babam filmi nerede çekildi? Babam filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı!
Yeşil kartlılara verilen maddi devlet yardımları paraları nelerdir ?
EKYS sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? Milli eğitim bakanlığı eğitim kurumlarına yönetici seçme sınavı sonuçları ne zaman açıklanıyor?
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma
Günlük Burç Yorumları 1 Mayıs 2020 Cuma
Sokağa çıkma yasağına uymama cezası ne kadardır?
Düşük kredi notu en kolay nasıl düzeltilir?
Netflix The Victims' Game dizisi konusu ne?
Hayat Tamircisi program sunucusu kimdir? Hasan Kızıl hakkında bilgiler
Ömer Döngeloğlu kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Türk ilahiyatçı, yazar ve sunucu Ömer Döngeloğlu hakkında bilgiler
Neşeli Günler ne zaman, nerede çekildi? Neşeli Günler filminin konusu ve oyuncuları
iOS 13.5 ne zaman çıkacak? Yeni iOS 13.5 özellikleri ile ilgili bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.