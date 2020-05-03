Milli Savaş uçak yazılımı, Türkiye'de yazılacak

Anlaşma sağlayan her iki firma da Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı bünyesinde çalışmalarına devam ediyor olacaklar. TUSAŞ ve HAVELSAN daha önce de önemli projeleri ile biliniyor.

Yazılım Türkiye'de gerçekleştirilecek

Savunma sanayi alanında çalışmalar devam ederken. Yürütülen projelerden dikkatleri üzerine proje ise milli savaş uçağı oluyor. 5. nesil savaş uçakları arasında yer alacak olan MMU için birçok firma yapılan anlaşmalar neticesinde çalışmalara başlamış durumda.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay yapmış olduğu açıklamada, 2023 yılında hangardan çıkması amaçlanan uçağın, önemli bir değer olacağını belirtti. 20 milyon satır kodun hazırlanacağı belirtilen uçak için yüzlerce modülün çalışacağı belirtildi.

HAVELSAN’ın daha önce de yapmış olduğu çalışmalarda milyon satırlık kodlar hazırlayarak benzer projelerde çalışmalar yaptığını belirten Atalay, yüksek performansla çalıştırma deneyiminin kazanıldığını belirtti. Ayrıca havacılık dünyasında gerçekleştirilmiş projelerden bahsetti.

Uçak similatörü geliştirme alanında öncü firmalardan olan HAVELSAN, Milli Muharip uçak yazılımı için 400-500 mühendisten oluşan bir ekiple çalışmaya başlayacaklarını belirtti. Yazılım sürecinde rol alacak olan mühendislerin, TUSAŞ binası içinde bulunacağı belirtti.

MMU Projesi kapsamında üretilen uçaklar, 2030’lu yıllarda envanterden çıkarılması düşünülen F16 uçakların yerini alması planlanıyor. Ayrıca kullanıma alınan uçakların 2070’lere kadar envanterde olması öngörülüyor.



