MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi

Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi. MIUI 12 güncellemesi getiriyor. Geçen hafta bir lansman ile Redmi Note 9 ve Mi Note 10 Lite akıllı telefonların tanıtımını yapan Xiaomi, programda ayrıca Android sürümünü ilgilendiren MIUI 12 işletim sistemini de tanıttı. Programın ardından Çin’deki bazı akıllı telefon modellerine MIUI 12 kapalı beta sürümü verildi. Xiaomi Avrupa ekibinden bugün yapılan açıklamada ise sürümün Avrupa’daki telefonlara da uygulanacağı belirtildi.
MIUI 12 Avrupa Güncellemesi Yayınlandı
Çinli telefon devi Xiaomi tarafında yayınlanan MIUI 12 Çin versiyonu genel kullanıcı kitlesine hitap etmemektedir. Sürümün sadece İngilizce’si ve Mandarince’si vardı. Sürüm Google tabanlı hiçbir uygulamayı da desteklemiyordu.
Bu kapsamı dar güncellemeye tahammül edemeyen Xiaomi Avrupa ekibi, MIUI 12 sürümünü çok sayıda dile tercüme etti ve Google tabanlı uygulamalara da uyumlu hale getirdi. Böylelikle MIUI 12 sürümü daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmış oldu.
Redmi modelleri
- Redmi K20 / Mi 9T – HMK20MI9T
- Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Premium Edition – HMK20ProMI9TPro
- Redmi K30 – HMK30
- Redmi K30 5G – HMK305G
- Redmi Note 5 CN / 5 Pro (Dual Cam) – HMNote5Pro
- Redmi Note 7 – HMNote7
- Redmi Note 7 Pro – HMNote7Pro
- Redmi Note 8 – HMNote8
Mi modelleri
- Mi 6 – MI6
- Mi 6X – MI6X
- Mi 8 – MI8
- Mi 8 Explorer Edition – MI8Explorer
- Mi 8 Lite – MI8LITE
- Mi 8 Pro – MI8Pro
- Mi 8 SE – MI8SE
- Mi 9 – MI9
- Mi 9 Pro 5G – MI9Pro5G
- Mi 9 SE – MI9SE
- Mi 10 – MI10
- Mi 10 Pro – MI10Pro
- Mi CC9e – MICC9e
- Mi CC9 / Mi 9 Lite – MI9LiteMICC9
- Mi Max 3 – MIMax3
- Mi Mix 2 – MIMix2
- Mi Mix 2S – MIMix2S
- Mi Mix 3 – MIMix3
- Mi Note 3 – MINote3
- Mi Note 10 / CC9 Pro – MiNote10_CC9Pro
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