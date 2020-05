MIUI 12 güncellemesi alacak telefonlar listesi

Çinli dev akıllı telefon üreticisi Xiaomi. MIUI 12 güncellemesi getiriyor. Geçen hafta bir lansman ile Redmi Note 9 ve Mi Note 10 Lite akıllı telefonların tanıtımını yapan Xiaomi, programda ayrıca Android sürümünü ilgilendiren MIUI 12 işletim sistemini de tanıttı. Programın ardından Çin’deki bazı akıllı telefon modellerine MIUI 12 kapalı beta sürümü verildi. Xiaomi Avrupa ekibinden bugün yapılan açıklamada ise sürümün Avrupa’daki telefonlara da uygulanacağı belirtildi.

MIUI 12 Avrupa Güncellemesi Yayınlandı

Çinli telefon devi Xiaomi tarafında yayınlanan MIUI 12 Çin versiyonu genel kullanıcı kitlesine hitap etmemektedir. Sürümün sadece İngilizce’si ve Mandarince’si vardı. Sürüm Google tabanlı hiçbir uygulamayı da desteklemiyordu.

Bu kapsamı dar güncellemeye tahammül edemeyen Xiaomi Avrupa ekibi, MIUI 12 sürümünü çok sayıda dile tercüme etti ve Google tabanlı uygulamalara da uyumlu hale getirdi. Böylelikle MIUI 12 sürümü daha fazla kullanıcı kitlesine ulaşmış oldu.

Redmi modelleri

Redmi K20 / Mi 9T – HMK20MI9T

Redmi K20 Pro / Mi 9T Pro / Premium Edition – HMK20ProMI9TPro

Redmi K30 – HMK30

Redmi K30 5G – HMK305G

Redmi Note 5 CN / 5 Pro (Dual Cam) – HMNote5Pro

Redmi Note 7 – HMNote7

Redmi Note 7 Pro – HMNote7Pro

Redmi Note 8 – HMNote8

Mi modelleri

Mi 6 – MI6

Mi 6X – MI6X

Mi 8 – MI8

Mi 8 Explorer Edition – MI8Explorer

Mi 8 Lite – MI8LITE

Mi 8 Pro – MI8Pro

Mi 8 SE – MI8SE

Mi 9 – MI9

Mi 9 Pro 5G – MI9Pro5G

Mi 9 SE – MI9SE

Mi 10 – MI10

Mi 10 Pro – MI10Pro

Mi CC9e – MICC9e

Mi CC9 / Mi 9 Lite – MI9LiteMICC9

Mi Max 3 – MIMax3

Mi Mix 2 – MIMix2

Mi Mix 2S – MIMix2S

Mi Mix 3 – MIMix3

Mi Note 3 – MINote3

Mi Note 10 / CC9 Pro – MiNote10_CC9Pro

MIUI 12 güncellemesi Mi ve Redmi modelli toplamda 28 mobil cihaz için uyumludur. MIUI 12 kapalı beta sürümünü kullanabilecek uyumlu cihazların listesi şu şekildedir:

