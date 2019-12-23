Modem wifi şifresi nasıl değiştirilir? Adım adım wifi şifresi değiştirme işlemi

Günümüz dünyasında artık hemen hemen tüm evlerde intenet bulunmaktadır. Gerek telefonla gerekse bilgisayarla intenet kullanımın arttığı bu zamanlarda wifi şifresi değiştirme konusu da merak edilmektedir. Wifi kullanıcılarının en büyük sıkıntısı intenet şifrelerinin kırılması ve habersiz olarak intenetin kullanılması durumudur. Bu gibi sorunlarla karşılaşmamak için yapılması gereken şey ise ara sıra wifi şifresini değiştirmektir.

wifi şifresi nasıl değiştirilir?

Wifi şifresini değiştirmek için öncelikle modem arayüzüne girilmesi gerekiyor.

Bu işlem için arama motorunu açarak “92.168.1.1” yazarak enter tuşuna basmak yeterli olacaktır.

Açılan ekranda kullanıcı adı ve şifre talep edilmektedir. Bu alanlara admin yazarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Şifre değiştirme işlemi daha öncesinde yapılmadıysa intenet sağlayıcısının adı denenebilir.

İntenetin şifresi daha önce değiştirilmiş ancak kullanıcı bu şifreyi unutmuş ise o zaman modemin arkasında bulunan reset tuşuna 5-10 saniye basılı tutularak modem resetleme işlemi yapılmalıdır. Modem sıfırlandıktan sonra müşteri hizmetleri aranarak yeni şifre öğrenilebilir.

Bu adımlardan sonra yeni şifre belirleyerek sisteme giriş yaparak intenetin şifresi değiştirilebilir.

Şifre oluştururken büyük ve küçük harfler bulunan, sayıların bulunduğu bir şifre seçmek daha zor olacağı için seçilmesi gereken şifrede bunların olması gerekmektedir.

Wifi şifresi değiştirmenin faydaları nelerdir?

Wifi şifresi değiştirirken dikkat edilmesi gereken nokta kolay şifreler seçmek yerine akılda tutulması zor olan şifreler belirlemektir. Böylece şifrenizin ezberlenerek dağıtılmasına engel olmuş olursunuz. Kullanılan modem veya intenet sağlayıcı her ne olursa olsun wifi şifresi değiştirme konusunda aynıdır.

Wifi şifresi belirli aralıklarla güncellenmesi gereken bir sistemdir. Bu sistem intenette yavaşlama yaşandığı zaman veya şifrenin başkaları tarafından kullanıldığı düşünüldüğü zaman yapılması gereken bir işlemdir. İntenet ile ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamamak için intenet şifresinin değiştirilmesi gerekmektedir.

Wifi şifresi değiştirilirken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Bu noktalar sırası ile;