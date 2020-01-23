Motorola'nın katlanabilir telefon modeli Razr'ın satış fiyatı ve tarihi netleşti

Motorola, cep telefonu sektöründe ilklere imza atan markalardan birisi olarak, özellikle 2000'li yıllarda adından sıkça söz ettirmiş ancak akıllı telefonların yükselişiyle beraber teknolojiye ayak uyduramayarak kendisine 2010'dan sonra yer bulamamıştı. Marka uzun süren inovasyon çalışmalarının ardından sektöre yeniden giriş yapmak üzere yaratıcılık sınırlarını zorlayan bir modelle geri dönüş yapacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından markanın ikon haline gelen Razr serisi cep telefonlarının adını taşıayn yeni bir model piyasaya süreceği öğrenildi.

Motorola'nın sektöre geri dönüş anahtarı olan Razr adını taşıyan akıllı telefonun ilginç özelliği ise katlanabilir ekrana sahip olması. Modelin ön satışları 26 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta resmi olarak satışa sunulacak. The Verge'in paylaştığı bilgilere göre cihazın fiyatı ise 1500 dolardan başlayacak. 15 yıl önce sektörde kendisine yer bulan Razr serisinden esinlenerek tasarlanan modelin 6.2 inç büyüklüğünde ekranı ve dış kısmında daha küçük bir ekranının bulunduğu biliniyor. Marka cihazı Türkiye'de satışa sunacak mı bilgisi ise henüz paylaşılmadı.