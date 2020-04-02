Mount & Blade II: Bannerlord 30 mart günü kullanıcıları ile tanışt, oyun Steam üzerinden satışa çıkar çıkmaz milyonlarca kullanıcı ile tanıştı. 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu seçilen oyun, çıkış tariihinden kısa bir süre sonra beraberinde getirdiği bir çok hatayıda beraberinde getirdi.
İlk güncellemeleri yapıldı.
Mount & Blade II: Bannerlord ilk günlerinde güncelleme yaptı
TaleWorlds Entertainment'ın henüz yeni piyasaya sürdüğü yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord için ilk güncellemesini yayınladı.
02 Nisan 2020 Perşembe 17:59
Mount & Blade II: Bannerlord 30 mart günü kullanıcıları ile tanışt, oyun Steam üzerinden satışa çıkar çıkmaz milyonlarca kullanıcı ile tanıştı. 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu seçilen oyun, çıkış tariihinden kısa bir süre sonra beraberinde getirdiği bir çok hatayıda beraberinde getirdi.