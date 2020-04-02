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Mount & Blade II: Bannerlord ilk günlerinde güncelleme yaptı

TaleWorlds Entertainment'ın henüz yeni piyasaya sürdüğü yeni oyunu Mount & Blade II: Bannerlord için ilk güncellemesini yayınladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 17:59
Mount & Blade II: Bannerlord ilk günlerinde güncelleme yaptı

Mount & Blade II: Bannerlord 30 mart günü kullanıcıları ile tanışt, oyun Steam üzerinden satışa çıkar çıkmaz milyonlarca kullanıcı ile tanıştı. 2020 yılının en iyi çıkış yapan oyunu seçilen oyun, çıkış tariihinden kısa bir süre sonra beraberinde getirdiği bir çok hatayıda beraberinde getirdi.
İlk güncellemeleri yapıldı.

Yayınlanan ilk güncellemede oyunda kullanıcıların karşılaştığı hatalar, çökmeler düzeltildi. Yapılan bu güncellemede sadece hatalar düzeltilmedi oyun içerisinde revizeler yapıldı. Yapılan güncelleme ve revizelerde oyunu bebek olarak oynayabilme seçeneği bulunuyordu. Gelen bu güncellemelerde bu seçenek ortadan kaldırıldı. düzeltilen bir diğer özellik ise atölyelerin günlük kazanabilecekleri gelirin sınırını 200'e sabitlendi.
 

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2020OyunEn IyiMount & Blade II: BannerlordOnline
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