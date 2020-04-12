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Mount Blade II: Bannerlord’un yeni Beta güncellemesi ile performansı iki katına çıkardı

Oyun severlerin uzun zamandır beklediği vepiyasaya çıktığından bu yana her gün yeni bir güncelleme alan Mount & Blade II: Bannerlord, yeni güncelleme yayımladı.

12 Nisan 2020 Pazar 16:04
Mount Blade II: Bannerlord’un yeni Beta güncellemesi ile performansı iki katına çıkardı

Son yıllarda özellikle de ülkemizde en çok beklenen oyunlar arasında olan oyun hiç şüphe yok ki Mount & Blade II: Bannerlord olmuştur. Oyun geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Çıktığı günden bu yana da oyun güncellemeler ile gelişmeye devam ediyor.

Hemen her gün bir güncelleme alan Mount & Blade II: Bannerlord, Steam’de ilk büyük güncellemesi için bir Beta sürümünü yayınladı. Oyunun Steam sayfasında Taleworlds Entertainment tarafından paylaşılan gönderide, oyunun Alpha ve Beta olarak iki dala ayrıldığı açıklandı.

Beta Güncellemesi geldi
Oyun geliştiricilerinin görüşlerine göre beta kısmına ayrılan kullanıcılar, oyunun gelişim sürecinde olduğu gibi planlanan değişikliklere en az 1 hafta önceden erişebilecek. Bu erişim sayesinde açık testler bu şekilde gerçekleştirilecek. Bu süreçte sık sık hızlı güncellemeler yapılıyor. 

Mount & Blade II: Bannerlord’un yeni Beta güncellemesi performansı iki katına çıkardı

Mount & Blade II: Bannerlord’un beta kısmına gelen ilk büyük güncelleme ise oyunun performansını ve hızını arttırmayı planlıyor. Bu güncelleme ile oyunun RAM ve VRAM tüketimi azaltarak çeşitli çökmeler  ve kopmalar da düzeltildi. Oyunun kullanıcı arayüzlerinde ve savaş yapay zeka aşamalarında değişiklikler gerçekleştirildi. Ayrıca oyuna yeni görseller ilave edildi.

Güncelleme de belirtilen notlarda oyunun ses sistemi iyileştirilirken, çoklu çekirdek performansında da büyük ilerlemeler kaydedildi. Ayrıca bazı ufak tefek performans geliştirmeleri de yapıldı. 

Son Güncelleme: 12.04.2020 16:39
Anahtar Kelimeler:
GameGüncellemeGamerOnline OyunMount & Blade IIBetaPerformans
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