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Nasa 'da Astronot olmak isteyen 12 bin kişi başvurdu

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) Ay'ı keşfedecek ve Mars'a doğru yapılacak yolculuk için yeni nesil astronot adaylarının sayısının 12 bin olduğunu açıkladı.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:35
Nasa 'da Astronot olmak isteyen 12 bin kişi başvurdu

Independent Türkçe'nin haberine göre, başvuru sahiplerinin bir astronot olmak için gerekli görülen en sıkı başvuru sürecinin geçmesi gerekiyor. Uzay ajansı başvuru sahiplerinin eğitim şartını; Bilim,teknoloji,matematik ve mühendislik alanında lisans derecesinden yüksek lisans derecesine çıkardı. Eğitimde başarılı olan adayların, uzay yürüyüşü ve uzay aracı sistemleri ile birlikte birlikte nasıl çalışacakları gibi becerileri edinecekleri 2 yıllık bir eğitimden geçirilecekler. Ay'a yapılacak bu seyahatlere bile katılabilirler. NASA 2024'te Ay yüzeyine ilk kadını ve bir sonraki erkeği göndermeyi,
2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin ilk adımlarını atacak. NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici" ifadelerini kullanırken, şunları şöyledi: "Artemis Nesli astronotların bir sonraki sınıfı, Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmemize yardımcı olacak ve bizi Kızıl Gezegen'e götürecek."

Anahtar Kelimeler:
MarsNasaAyAstronotYolculuk
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