2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin ilk adımlarını atacak. NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici" ifadelerini kullanırken, şunları şöyledi: "Artemis Nesli astronotların bir sonraki sınıfı, Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmemize yardımcı olacak ve bizi Kızıl Gezegen'e götürecek."
Nasa 'da Astronot olmak isteyen 12 bin kişi başvurdu
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi ( NASA) Ay'ı keşfedecek ve Mars'a doğru yapılacak yolculuk için yeni nesil astronot adaylarının sayısının 12 bin olduğunu açıkladı.
02 Nisan 2020 Perşembe 22:35
2028'e kadar bir Ay üssü kurmayı planlıyor. Bu çalışma 2030'larda insanları Mars'a göndermenin ilk adımlarını atacak. NASA yöneticisi Jim Bridenstine yaptığı açıklamada, "Artemis programıyla yeni, cesur bir uzay keşfi dönemine girdik ve bu kadar çok inanılmaz Amerikalının bize katılmak için başvurduğunu görmek heyecan verici" ifadelerini kullanırken, şunları şöyledi: "Artemis Nesli astronotların bir sonraki sınıfı, Ay'ı daha önce hiç olmadığı kadar çok keşfetmemize yardımcı olacak ve bizi Kızıl Gezegen'e götürecek."