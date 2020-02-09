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Navigasyon hizmet sağlayıcıları ile ilgili CHP'li vekilden müthiş iddia!

Navigasyon hizmet sağlayıcı uygulamalarının sürücüleri ücretli yollara yönlendirdiği ile ilgili CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ortaya çok çarpıcı bir iddia öne sürdü.

09 Şubat 2020 Pazar 12:45
Navigasyon hizmet sağlayıcıları ile ilgili CHP'li vekilden müthiş iddia!

Araçlarda yerve yön bulmaya yönelik yardımcı uygulama olan navigasyon hizmeti ile ilgili CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'dan müthiş bir iddia ortaya atıldı. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşların çok fazla kullandığı navigasyon programlarının bulunulan noktadan gidilmesi hedeflenen yere yönelik verdiği ulaşım güzergahlarının, genelde ücretli ve geçiş garantisi verilen yollar olduğunu öne sürdü.

CHP'li Yalım, söz konusu iddia ile ilgili işletici firmalar ile navigasyon uygulaması sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması yaptıklarını düşündüklerini belirterek, TBMM'de yaptığı açıklamada,  “Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?” diye konuştu.


 

Anahtar Kelimeler:
CHPNavigasyonÜcretli YolÖzkan Yalım
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