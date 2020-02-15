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Navigasyon uygulamaları kullanıcıları ücretli yollara mı yönlendiriyor? İddialar doğru mu?

Navigasyon uygulamaları kullanıcıları ücretli yollar mı yönlendiriyor? İddialar doğru mu? CHP Uşak Milletvekilinin gündeme getirdiği konu sonrası tartışmalar sürüyor. Detaylar haberimizde.

15 Şubat 2020 Cumartesi 14:38
Navigasyon uygulamaları kullanıcıları ücretli yollara mı yönlendiriyor? İddialar doğru mu?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım’ın Meclis toplantısında “ Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var?” sorusunu gündeme getirmişti. Ortaya atılan bu iddia sonucu vatandaşlar sorunun cevabını araştırmaya koyuldu.

Özkan Yalım İstanbul’da trafiğin yoğun olduğu hatırlatarak çoğu kişinin navigasyon kullandığını belirtti. Ancak navigasyonların yönlendirdiği tüm noktaların ücretli geçiş yapılan yollar olduğuna dikkat çeken Yalım, bunun tesadüf mü değil mi olduğunun araştırılması gerektiğini dile getirdi.

Özkan Yalım TBMM toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Sürücüler, geçiş garantisi verilmiş ücretli yol, köprü ve tünellerin bulunduğu rotalara yönlendiriliyor. Otoyol ve köprüleri işletici olan firmalar ile navigasyon hizmeti sağlayıcıları arasında işbirliği anlaşması mı var? Şimdi de bu yöntem ile mi millet soyuluyor?”

Son Güncelleme: 15.02.2020 14:38
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