Netflix'e güçlü rakip HBO Max geldi, iOS, Android ve diğer tüm platformlarda yayında

Game of Thrones, Westworld ve The Sopranos gibi Dünya'da ciddi bir izleyici kitlesine ulaşan pek çok başarılı dizide imzası olan HBO, yeni dijital yayın platformu HBO Max’i tüm platformlarda yayınladı.

Netflix'e güçlü rakip HBO Max geldi, iOS, Android ve diğer tüm platformlarda yayında
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Dijital platformlarda Netflix’in başını çektiği streaming yayın pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da artıyor, bugün itibarıyla rekabete yeni bir oyuncu daha dahil oldu. WarnerMedia çatısı altında faaliyet gösteren ABD’nin önde gelen televizyon kanallarından HBO, yeni online dizi ve film izleme platformu HBO Max’i yayınladı.

İlk ve en çok merak edilen soru HBO Max'in, HBO Go ve HBO Now'dan farkının ne olduğu? Go, hareket halindeyken HBO aboneliğinize erişmenizi sağlıyor. Now ise HBO'yu kablosuz olarak kullanmanıza fırsat veriyor. Bugün itibarıyla macerasına başlayan Max ise tüm HBO servisini, orijinal içerikleri, lisanslı filmleri ve diğer TV kanallarına ait dizileri içeriyor.

HBO, tanıtım sırasında HBO Max'te “10.000 saatlik premium içerik” olduğunu belirtti. Kullanıcılar, tek bir hesapta ek korumaya sahip çocuk hesapları da dahil en fazla beş izleyici profili oluşturabiliyor olacaklar. Uygulama, iOS, Android, Android TV ve Chromecast dahil neredeyse her platform için yayınlanmış durumda. Kullanıcılar ayrıca YouTube TV üzerinden de HBO Max'e abone olabilecekler.

Yukarıda belirtildiği gibi, halihazırda HBO ve HBO Now abonesi olan kullanıcılar, Max'ten ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Aynı şekilde AT&T hizmetlerine sahip kişiler de platformu hiçbir ücret ödemeden kullanabilecekler. HBO, diğer kişiler için 7 günlük bir deneme sürümü olduğunu açıkladı. 


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