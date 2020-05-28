Netflix'e güçlü rakip HBO Max geldi, iOS, Android ve diğer tüm platformlarda yayında

Dijital platformlarda Netflix’in başını çektiği streaming yayın pazarındaki rekabet her geçen yıl daha da artıyor, bugün itibarıyla rekabete yeni bir oyuncu daha dahil oldu. WarnerMedia çatısı altında faaliyet gösteren ABD’nin önde gelen televizyon kanallarından HBO, yeni online dizi ve film izleme platformu HBO Max’i yayınladı.
HBO, tanıtım sırasında HBO Max'te “10.000 saatlik premium içerik” olduğunu belirtti. Kullanıcılar, tek bir hesapta ek korumaya sahip çocuk hesapları da dahil en fazla beş izleyici profili oluşturabiliyor olacaklar. Uygulama, iOS, Android, Android TV ve Chromecast dahil neredeyse her platform için yayınlanmış durumda. Kullanıcılar ayrıca YouTube TV üzerinden de HBO Max'e abone olabilecekler.
Yukarıda belirtildiği gibi, halihazırda HBO ve HBO Now abonesi olan kullanıcılar, Max'ten ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Aynı şekilde AT&T hizmetlerine sahip kişiler de platformu hiçbir ücret ödemeden kullanabilecekler. HBO, diğer kişiler için 7 günlük bir deneme sürümü olduğunu açıkladı.