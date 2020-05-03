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Netflix izleme geçmişini silme işlemleri nasıl yapılır? Telefondan ve Televizyondan Netflix izleme geçmişi silme işlemi yapma

Dünyanın en çok kullanıcı sayısına sahip dijital medya platformu Netflix üzerinde izleme geçmişlerinin nasıl silindiği merak edilen konulardan biridir. Peki Netflix izleme geçmişini silme işlemleri nasıl yapılır? İşte telefondan ve Televizyondan Netflix izleme geçmişi silme işlemi yapma ile ilgili tüm detaylar…

03 Mayıs 2020 Pazar 21:50
Netflix izleme geçmişini silme işlemleri nasıl yapılır? Telefondan ve Televizyondan Netflix izleme geçmişi silme işlemi yapma

Dünyanın en çok kullanıcısına sahip dijital medya platformu Netflix ile ilgili araştırmalar yapılmaya devam ediyor. 190’dan çok ülkede 125 milyondan fazla kullanıcısı bulunan Netflix platformunda arama geçmişi işlemlerinin nasıl yapıldığı merak edilenler arasında yer almaktadır. Diğer yandan milyonlarca kişinin her gün birçok içeriğe erişim sağlamasıyla Netflix’in algoritmaları sayesinde öneri içerikler görülebilmektedir. Ancak kullanıcılar daha önceden izledikleri içerikleri beğenmemeleri halinde bu öneri içeriklerin de kendilerine gösterilmesinden memnun olmamaktadırlar. Bu durumun nasıl önüne geçilebileceği de araştırılmaktadır.

İzleme Geçmişi Temizleme

Beğenilmeyen içerikler nedeniyle önerilen içeriklerin de engellenmesi için yapılması gereken ilk adım izleme geçmişinin temizlenmesidir. Geçmişin temizlenmesi ile öneri sistemi de resetlenecektir. Diğer yandan bir hesap üzerinden iki farklı kişinin giriş yapması halinde de farklı kullanıcılar birbirlerinin izledikleri içeriklere göre de öneri almamak için bu yöntemi kullanabilmektedirler.

Netflix platformuna giriş yapılması ardından izleme geçmişi temizleme bölümüne girilmesi lazımdır. Geçmişi temizleme sembolüne basılması ardından sistem tarafından diziler içindeki bir bölümün silinmesi ardından “dizi gizlensin mi?” sorusuna tıklanması halinde de dizinin tüm bölümleri geçmişten silinmektedir. Bu şekilde dizi bölümlerinin tek tek silinmek durumunda kalınmamaktadır.

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Son Güncelleme: 03.05.2020 21:50
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