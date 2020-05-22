Netflix, pasif kullanıcıların üyeliklerini iptal ediyor

Netflix, üye olmasına rağmen her hangi bir içerikten yararlanmayan pasif kullanıcıların üyeliklerini iptal etmeye karar verdi.

Netflix, pasif kullanıcıların üyeliklerini iptal ediyor
    Abone Ol:

Dizi ve film dijital yayın platformu Netflix, pasif kullanıcılar hakkında nihai bir karar verdi. Platform üyeliği bulunan fakat içerik ve yayınlarda faydalanmayan kullanıcıların önüne geçmek için aktif bir durumu olmayan kullanıcıların aboneliklerini iptal edeceklerini duyurdu.

Belli bir ücret karşılığında Netflix'in tüm imkanlarından yararlanabilen milyonlarca kullanııc arasında platforma düzenli ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemeyenler ve içerikleri kullanmayanlar belirlenen sistemle abonelikleri sonlandırılacak.

Bir çok kişiyi şaşırtan bu kararla birlikte Netflix, söz konusu kullanıcılara karşı geliştirdiği bir uygulamayı devreye sokacak ve şirket bir sene içerisinde hiç bir içeriğe erişim sağlamamış kullanıcılara "Aboneliğinize devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltecek. Kullanıcıya iletilen soruya herhangi bir yanıt gelmezse o kullanıcının aboneliği sona erdirilecek. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesi durumunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bir şeye kayıt olduktan sonra hizmetten yararlanmama halinde oluşan batış hissini biliyorsunuz. Netflix'te istediğimiz son şey, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapan insanlar" denilirken ayrıca hesapları kapanan ve yeniden Netflix kullanmaya karar veren kullanıcılar için bir dizi kolaylık da sağlayackalrını duyurdu. Abonelikleri belli bir süre sonra iptal edilen kullanıcılar 10 ay içerisinde tekrar platforma üye olarak erişim sağlamaları halinde favorilerine, profillerine ve izleme tercihlerine kolayca ulaşabilecekler. Yani sonuç olarak kullanıcılar hesaplarına kaldıkları yerden devam edecekler. Nerdeyse 182 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix'te bu konu üzerinde çalışan Eddy Wu, "Bu yeni yolun, insanların zor kazanılan parayı idareli harcamasını sağlamasını umuyoruz" diyerek şirket olarak tasarrufa ne kadar önem verdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.


YORUM EKLE
Gönder

Popüler Haberler

Prodigal yeni sezon yayınlanacak mı? Fox'dan Prodigal 2. sezon için karar!
Tatil izin belgesi nedir? Tatil izin belgesi nereden, nasıl alınır?
Netflix en iyi 30 animasyon filmi İMBD sıralaması
Papayanın faydaları nelerdir? Papaya nasıl tüketilir?
Hangi illere sokakta maske takma zorunluluğu getirildi?
Rüyada ağaç görmek neye işaret eder? İşte rüyada ağaç görmenin anlamları ve yorumları
Devletten 106 TL'ye kadar elektrik faturası yardımı
Bay Yanlış Soner kimdir? Gerçek adı nedir? Taygun Sungar rol aldığı yapımlar
Hangi yicecekler buzdolabında saklanmaz? Buzdolabında saklanmaması gereken yicecekler ve sebebi
Yüz kızartıcı suçlar polis olmaya engel olur mu? Yüz kızartıcı suçlar nelerdir?
Anneler günü mesajları, Anneler günü hediyelerine yazılabilecek sözler ve anneler günü için uzun kısa whatsapp resimli mesajları
Yaprak Dökümü dizisi tekrarları ne zaman saat kaçta yayınlanıyor? Yaprak Dökümü dizisi yeniden teve2'de
2020 LC Waikiki personel maaşları ne kadar? Hangi personel ne kadar maaş alıyor?
Başarılı bir girişimci olabilmek için 5 önemli detay
Kira zam oranı nasıl hesaplanır? Kiralara ne kadar zam yapılacak?
Aylık kasko sigortası uygulaması nedir? Aylık kasko nasıl yapılır? Aylık kasko fiyatları!
Kuru soğanın acısı nasıl alınır? Soğanın acılığını geçirmek için kolay ve pratik yöntemler
THY uçak seferleri ne zaman başlayacak? THY uçuşa başlama tarihleri belli oldu
İNG Bank masrafsız, sigortasız ve faizsiz ihtiyaç kredisi Mayıs 2020 kampanyası
E Nabız'a tahil sonuçları ne zaman yansır? Enabız ile tahlil sonuçları görüntüleme işlemleri
4. Faz 1000 TL Yardım Parası Başvuruları Başlıyor mu, Herkese 1000 TL Yardım Parası Verilecek Mi?