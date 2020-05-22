Netflix, pasif kullanıcıların üyeliklerini iptal ediyor

Dizi ve film dijital yayın platformu Netflix, pasif kullanıcılar hakkında nihai bir karar verdi. Platform üyeliği bulunan fakat içerik ve yayınlarda faydalanmayan kullanıcıların önüne geçmek için aktif bir durumu olmayan kullanıcıların aboneliklerini iptal edeceklerini duyurdu.

Belli bir ücret karşılığında Netflix'in tüm imkanlarından yararlanabilen milyonlarca kullanııc arasında platforma düzenli ödeme yaptıkları halde hiçbir içerik görüntülemeyenler ve içerikleri kullanmayanlar belirlenen sistemle abonelikleri sonlandırılacak.

Bir çok kişiyi şaşırtan bu kararla birlikte Netflix, söz konusu kullanıcılara karşı geliştirdiği bir uygulamayı devreye sokacak ve şirket bir sene içerisinde hiç bir içeriğe erişim sağlamamış kullanıcılara "Aboneliğinize devam etmek istiyor musunuz?" şeklinde bir soru yöneltecek. Kullanıcıya iletilen soruya herhangi bir yanıt gelmezse o kullanıcının aboneliği sona erdirilecek. Netflix, bu hamlesiyle hizmetten yararlanmayan kullanıcıların boşuna para ödememesi durumunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Şirket tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Bir şeye kayıt olduktan sonra hizmetten yararlanmama halinde oluşan batış hissini biliyorsunuz. Netflix'te istediğimiz son şey, kullanmadıkları bir şey için ödeme yapan insanlar" denilirken ayrıca hesapları kapanan ve yeniden Netflix kullanmaya karar veren kullanıcılar için bir dizi kolaylık da sağlayackalrını duyurdu. Abonelikleri belli bir süre sonra iptal edilen kullanıcılar 10 ay içerisinde tekrar platforma üye olarak erişim sağlamaları halinde favorilerine, profillerine ve izleme tercihlerine kolayca ulaşabilecekler. Yani sonuç olarak kullanıcılar hesaplarına kaldıkları yerden devam edecekler. Nerdeyse 182 milyondan fazla kullanıcısı olan Netflix'te bu konu üzerinde çalışan Eddy Wu, "Bu yeni yolun, insanların zor kazanılan parayı idareli harcamasını sağlamasını umuyoruz" diyerek şirket olarak tasarrufa ne kadar önem verdiğinin ortaya çıktığı belirtildi.