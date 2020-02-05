Netflix'ten Türkiye kararı! Ücretsiz deneme uygulaması kaldırıldı

İnternet platformu Netflix, abonelerine sunduğu ilk bir ay ücretsiz deneme uygulamasını kaldırdı. Şi,rket tarafından internet sitesinde yapılan açıkalmaya göre ücretsiz deneme uygulamasının yer almadığı lkeler arasına Türkiye'de dahil edildi.

İlk bir ay ücretsiz deneme sürümünü kullanmak isteyen kullanıcılar internet sitesini açtıklarında uygulamada, “Şu anda ülkenizde ücretsiz deneme sunulmamaktadır.” notu ile karşılaşıyorlar.

Diğer taraftan Netflix’in yeni yürürlüğe giren 'Dijital Hizmet Vergisi'nden sonra Türkiye’de ücretsiz deneme sürümünü iptal etmesi dikkat çekerken, söz konusu Dijital Hizmet Vergisi ile birlikte cirosu 750 milyon eurodan fazla olan dijital devin Türkiye geliri üzerinden yüzde 7.5 vergi alınması uygun görülmüştü.

Türkiye’de 1.5 milyona yakın üyesi bulunan Netflix’in son vergilerle birlikte üyelik ücretleri 15.99 TL olan temel aylık üyelik paketinin fiyatı 17.99 TL, 27.99 TL olan standart aylık üyelik paketinin fiyatı 29.99 TL ve 39.99 TL olan özel aylık üyelik paketinin fiyatı 41.99 TL olmuştu.

Türkiye'deki platformun çevrim içi hizmetlerinden yararlanmak isteyenlere doğrudan ödeme seçenekleri sunan Netflix'in ücretsiz deneme süresinin dışında farklı kampanyalara yönelmesi bekleniyor.