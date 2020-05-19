Netflix Türkiye'de en çok izlenen film ve dizililer günlük listesi

Dünya genelinde dizi ve film denilince akla gelen ilk platform Netflix, ülkemizde de sıklıkla kullanılmakta. Netflix tarafından Türkiye’de en çok izlenilen projelerin görünebileceği bir özellik uygulamaya eklendi.

Netflix’in yeni özelliği ile Türkiye’de en çok izlenen filmler ve diziler günlük takip edilebilecek

En çok kullanılan yayın platformu Netflix, Türkiye’de en fazla izlenen dizi ve filmlerin görünebileceği bir özellik ekledi. Her gün yenilenen bu liste kullanıcı deneyimini daha iyi bir seviyeye taşımayı planlıyor.

Netflix’in top 10 listesine bakabilmek için dizi veya film bölümüne girmeniz yeterli olacaktır. Netflix ana sayfanızda dizi ve filmler göründüğü ve karışık olduğundan dolayı istediğiniz dizi veya film için kategorilerini seçmeniz gerekmektedir.

Türkiye’de Netflix platformunda bugün için en fazla izlenen yapımlara bakmak istiyorsanız, netflix sitesine girerek, dizi bölümüne tıkladıktan sonra aşağıda “Türkiye’de Bugünün Top 10 Dizi Listesi” ile karşılaşabilirsiniz. Bu listede en çok izlenen 10 dizi sıralanmıştır. Bu listedeki diziler her gün düzenli şekilde değişmekte.

Türkiye’de günün en çok izlenen 10 dizisi

Türkiye’de günün en çok izlenen 10 filmi

Bu listede Netflix tarafından yapılan ve diğer yapımlar karışık bir şekilde veriliyor. Bununla birlikte Netflix tarafından yapılan yapımları bir kategoride görme imkanı olmamakta. Fakat Netflix, ülkelerin ayrı ayrı izleme alışkanlıklarını seyirciye yansıtıyor. Her gün güncellenen bu listeler oldukça kullanışlı bir özellik.

Netflix hayata geçirmiş olduğu bu özelliğin ilk defa olduğunu belirtse de, İngiltere ve Meksika gibi ülkelerde bu özelliği sunmaktaydı. Kullanıcılar tarafından olumlu yönde eleştiri gelince dünya genelinde hayata geçirdi.

Aynı şekilde Netflix tarafından geçen günlerde, sadece Türkiye’ye ait yapımların yer aldığı Made in Turkey adlı listeyi yayınladığını da belirtelim.

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Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 12:21