Netflix ve YouTube'dan üzücü haber! Yayın kalitesi düşürülecek

Tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşlar, internet üzerinden Netflix ve YouTube izlemeye başladılar. Çok fazla yoğunluk olan platformlardan ise kullanıcıları üzecek bir bilgi paylaşıldı.

il açıklama Netflix'ten gelirken şirketin CEO’su Reed Hastings’in Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptığı bir görüşme sonrasında alınan kararı açıkladı ve karar açıklamasında, salgının yarattığı olağanüstü zorluklara dikkat çekildi.

Avrupa'da 51 milyon kadar bir kullanıcıya sahip olan Netflix'in karara ilişkin açıklaması şu şekilde aktarıldı:

"Netflix, Avrupa’daki tüm akışlarındaki bit hızlarını 30 gün boyunca azaltmaya karar verdi Böylece, Avrupa ağlarındaki Netflix trafiğini yüzde 25 civarında azaltırken aynı zamanda üyelerimize kaliteli bir hizmet sunacağımızı tahmin ediyoruz"

Koronavirüsü salgınından dolayı dünya çapında insanların eve kapanmasının hemen akabinde evden çalışması aynı zamanda internet kullanımını fazlasıyla artırdı. Buna istinaden Netflix’e benzer bir karar da video ve müzik platformu YouTube tarafından alındı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada birkaç kez kullanım konusunda zirveyi gördüklerini fakat sistem üzerindeki genel baskıyı azaltmayı hedefleyerek akış kalitesini düşüreceklerini duyurdu.

YouTube platformunun çatısı altında olan Alphabet’in CEO’su Sundar Pichai ve YouTube CEO’su Susan Wojcicki, kararı yine Avrupa Komisyonu üyesi Thierry Breton ile yaptıkları görüşmenin ardından aldıklarını belirterek yaptığı açıklamada “AB'deki tüm trafiği geçici olarak varsayılan standart tanımlı hale getirme taahhüdü veriyoruz” ifadelerini kullandı.