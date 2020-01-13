Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Netflix müşteri hizmetleri bilgileri

İçerisinde bulunan binlerce dizi ve filmleri reklamsız olarak izleme olanağı sunan Netflix, ücretli bir uygulama olmakla birlikte tüm dünyada çokça kullanılan bir platformdur. Sizde Netflix uygulamasına kayıt olarak dizi ve film keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Netflix’in resmi sitesine https://www.netflix.com/signup/planform linkine tıklayarak, dilediğiniz ödeme planlarını seçerek kayıt olabilir, bu keyfi yaşayabilirsiniz.
NETFLİX YARDIM – NETFLİX DESTEK – NETFLİX ŞİKAYET
Bu haberimizde, ilk olarak Netflix yardım hattından, bu platformun mail adresini, telefon numarasına kadar çoğu konuda bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri sizlere sunduğumuzda sizlerin, varsa Netflix hakkındaki şikayetlerinizi kolay bir şekilde talep edebileceğinizi göstermiş olacağız.
NETFLİX MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI
Netflix destek numarası ise 0850 390 7444 numaralı telefon numarasıdır. Bu numara üzerinden Türkçe desteği Pazartesi ve Pazar günleri, 11:00 ve 23:00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.
Ayrıca, bunların dışında Netflix’in herhangi bir şikayet hattı veya support mail hattı mevcut değildir.