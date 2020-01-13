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Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Netflix müşteri hizmetleri bilgileri

Son zamanlarda en popüler uygulamalardan bir tanesi olmayı başaran Netflix hakkında kullanıcılar bazı sorunlar yaşamakta. Netflix kullanan kişiler, yaşadıkları sorunlar ile ilgili Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Gibi sorular hakkında bilgi almak istemekte. İşte Netflix ile ilgili aranan tüm bilgiler ve daha fazlası haberimizin içeriğinde.

13 Ocak 2020 Pazartesi 19:20
Netflix yardım, destek ve şikayetleri nerden yapılır? Netflix müşteri hizmetleri bilgileri

İçerisinde bulunan binlerce dizi ve filmleri reklamsız olarak izleme olanağı sunan Netflix, ücretli bir uygulama olmakla birlikte tüm dünyada çokça kullanılan bir platformdur. Sizde Netflix uygulamasına kayıt olarak dizi ve film keyfinin tadını çıkarabilirsiniz. Netflix’in resmi sitesine https://www.netflix.com/signup/planform linkine tıklayarak, dilediğiniz ödeme planlarını seçerek kayıt olabilir, bu keyfi yaşayabilirsiniz.

NETFLİX YARDIM – NETFLİX DESTEK – NETFLİX ŞİKAYET

Bu haberimizde, ilk olarak Netflix yardım hattından, bu platformun mail adresini, telefon numarasına kadar çoğu konuda bilgiler yer almaktadır. Bu bilgileri sizlere sunduğumuzda sizlerin, varsa Netflix hakkındaki şikayetlerinizi kolay bir şekilde talep edebileceğinizi göstermiş olacağız.

NETFLİX MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI

Yaşadığınız sorun sonrasında bir desteğe ihtiyacınız varsa https://help.netflix.com/tr intenet sitesinden en çok sorulan sorular ve en çok karşılaşılan problemler başlıkları altında yazılan cevaplarla sorunlarına çözümler bulabilirsiniz. Bunun haricinde Netflix platformu canlı destek sistemiyle popup penceresi de açabilir ve yaşadığınız herhangi bir sorunu bu canlı destek üzerinden halledebilirsiniz. Fakat İngilizce destekli olduğunu unutmayın.

Netflix destek numarası ise 0850 390 7444 numaralı telefon numarasıdır. Bu numara üzerinden Türkçe desteği Pazartesi ve Pazar günleri, 11:00 ve 23:00 saatleri arasında destek alabilirsiniz.

Ayrıca, bunların dışında Netflix’in herhangi bir şikayet hattı veya support mail hattı mevcut değildir.

Son Güncelleme: 13.01.2020 19:20
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