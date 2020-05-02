Netflix'i birlikte izlemenin yolu, Netflix Party nedir? Netflix party özelliği nasıl kullanılır?

Netflix üzerinden film ve dizileri uzaktan bağlantıyla beraber izleyebilmek için yeni bir yöntem; Netflix Party. Netflix Part’nin ne olduğu ve nasıl kullanılacağı yazımızın içeriğinde.

Netflix’in yeni özeliği netflix party nedir? Netflix party nasıl kullanılır?

Netflix Party, Netflix platformunu online bir şekilde izleyebilmek için yeni bir yöntemdir. Netflix Part sayesinde açılan film veya diziler senkronize bir şekilde arkadaşlarınız ile izleme imkanı sunar.

1.000.000’dan fazla kişiye katılarak arkadaşlarınızla bağlantı kurabilir ve bugün uzun mesafeli film geceliyle TV seyretme partilerine ev sahipliği yapabilmek için Netflix Parti uygulamasını kullanabilirsiniz.

Netflix’in yeni özelliği Netflix party nedir? Netflix party nasıl kullanılır?

Netflix partisi yükle

Netflix party kurmak için öncelikle web mağazasına girerek Netflix Party uygulamasını indirebilmeniz için tarayıcınızın eklentisine Netflix Party’i eklemelisiniz.

Netflix’te video açma

Netflix’in resmi intenet sitesine girerek seyretmek istediğiniz bir videoyu açınız.

Partinizi oluşturun

Bir Netflix partisine katılın

Parti oluşturmak için adres yazılan bölümde yer alan kırmızı renkteki “NP” yazısına tıklayınız. Sonrasında ise partiyi açmak için “Partiyi Başlat” düğmesine tıklayarak arkadaşlarınızı url’nizi paylaşarak davet edebilirsiniz.

Bir partiye girebilmek için Netflix web sitesine girilen bağlantıya tıklayınız. Sonrasında ise adres bölümünün yanında bulunan “NP” yazılı bölüme girerek, partiye tıklayabilirsiniz.

Doğrudan Netflix.com’da izleyin

Dostlarınız ile aynı filmi aynı anda izleyebilmek için Netflix.com intenet sitesine kolay bir şekilde girerek, partinizi açın.

Netflix şovlarını HD olarak senkronize etme

Netflix içersinide bulunan filmleri izlerken sürekli senkronize kalın. Netflix partilerinizin hepsini HD bir şekilde izleyebilirsiniz.

Netflix partinizi özelleştirin

Eğlenceli bir kullanıcı simgesi ve takma bir ad yazarak Netflix partinizi kişiselleştirebilirsiniz. Heyecanınızı arttırmak için ekran görüntüleri, emoji ve GIF yükleyebilrsiniz.

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