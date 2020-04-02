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Nikon'dan online ücretsiz fotoğrafçılık kursu

Profesyonel fotoğrafçılar tarafından düzenlenecek olan kurslarda, Koronavirüs sebebi ile evlerinizde oturuyor olsanız bile fotoğrafçılık bilgilerinizi genişletebilir ve hatta yeni teknikler öğrenebilirsiniz.

02 Nisan 2020 Perşembe 23:14
Nikon'dan online ücretsiz fotoğrafçılık kursu

Fotoğrafçılık becerilerini geliştirmek isteyen herkes için, kamera ve lens üreticisi Nikon'un çevrimiçi fotoğrafçılık kurslarını ay boyunca online olarak ücretsiz izlenebilir. Profesyonel fotoğrafçılar tarafından verilen online ders süreleri 15 ile 70 dakika arasında  değişen 10 kurs ile fotoğrafçılık hakkında bilmediklerinizi öğrenebilirsiniz.Nikon'un çevrimiçi kursları normalde 15-50 dolar aralığında.Toplamda 250 dolarlık kursları ücretsiz yayınlayan Nikon'dan yaptığı açıklamada; "Nikon'un bizim görevimiz her zaman yaratıcılığı güçlendirmek oldu. Bu belirsiz zamanlarda da önemli olan, içerik oluşturucuların, insanlara hem ilham verici hem de eğitici şeyler sunması gerekir. Bu yüzden tüm kurslarımızı Nisan ayı boyunca ücretsiz olarak sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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LensKameraOnlineNikonFotoğrafçılıkKursu
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