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Nubia, yeni marka logosunu 13 Nisan'da açıklamaya hazırlanıyor

Nubia üst düzey yöneticisi şirketin yeni marka logosunu yakında açıklayacağını Çin’in mikroblog sitesi Weibo‘dan duyurdu.

10 Nisan 2020 Cuma 18:29
Nubia, yeni marka logosunu 13 Nisan'da açıklamaya hazırlanıyor

Weibo gönderisinde Ni Fei fotoğraf ile duyuruyu paylaştı. Bu fotoğraf, Nubia’nın mevcut marka logosunu sergiledi. Çıkartma gibi olan yeni marka logosunun hafif bir görünümünü içeriyor. Marka logosu kırmızı bir arka plan üzerinde beyaza oyulmuş,gibi düşünülse de henüz tam olarak netlik kazanmamış durumda.

Paylaşılan fotoğrafta yeni logo hakkında hiç bir bilgi vermezken,logonun tek bir harfini bile göstermiyor. Bu nedenle, değişikliğin tam olarak ne olduğu tahmin edilemiyor. Daha fazla bilgi için firmanın duyuruları takip ediliyor.

Son Güncelleme: 10.04.2020 18:29
Anahtar Kelimeler:
çinTelefonNubiaLogo
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