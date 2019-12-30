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Numaradan isim nasıl bulabilirim? Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme işlemleri

Birçok kişi rehberinde kayıtlı olmadıkları halde kendilerini arayanları merak etmektedir. Bu yüzden numaradan isim nasıl bulabilirim diye araştırma yapılmaktadır. Vodafone, Turkcell, Türk Telekom numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme işlemlerinin detayları haberimizde…

30 Aralık 2019 Pazartesi 13:50
Numaradan isim nasıl bulabilirim? Numaradan isim sorgulama, bulma, öğrenme işlemleri

Günümüzde kişi veya kurumlar çok basit yöntemlerle telefon numaralarını öğrenebiliyorlar. Cep telefonuna gelen aramalar rehberde kayıtlı değilse kısa süreli panik yaşanabiliyor. Özellikle bazı kişiler reklam ve tanıtım amaçlı bilinmeyen numaralar tarafından aranmaktadır. Fakat böyle durumlarda numaradan isim bulmak için birçok metot mevcut.

 Numaradan isim nasıl sorgulanır?

Günümüzde birçok kişi cep telefonuna tanımadıkları numaralardan gelen aramalar ve mesajlardan rahatsız olmaktadır ve arayanı merak etmektedir.  Şahsınıza gelen aramaları öğrenmek için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin başında operatörlere mesaj atmak bulunur. Operatöre mesaj atarak numaranın kime ait olduğunu bulabilirsiniz.

Türk Telekom numaradan isim bulma

Telefonunuza gelen bilmediğiniz numaradan aramayı veya mesajın sahibini öğrenmek için en güvenilir yöntem operatörlerden yararlanmaktır. Türk Telekom kullanıcıysanız 11811 telefon numarasını arayarak numara sorgulayabilirsiniz. Aynı zamanda bu işlemi sadece cep telefonu için değil sabit hatlar içinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için Türk Telekom sizden dakikası 1.25 TL şeklinde ücret talep edecektir.

Turkcell numaradan isim sorgulama

Turkcell de sizi arayanların kim olduklarını öğrenebilmeniz için diğer operatörler gibibiz çözüm sunmuştur.  Turkcell Bilinmeyen Numaralar servisi ile Turkcell Rehber’e kayıtlı, buradan numarasını gizlememiş olan kişilerin telefon numaralarından kimlere ait olduklarını öğrenebilirsiniz. Bunun için Turkcell numarasını yazıp 2200’a göndererek; (Önek: 5XXXXXXXXX -> 2200) işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için Turkcell sizden 3.99 TL alacaktır.

Ayrıca 11832’yi arayarak da numaranın sahibine ulaşabilirsiniz. Turkcell, bu işlem için dakikası 1,6 TL ücret talep edecektir. Bu yöntem ile birlikte cep telefon numarasının yanında sabit telefonlar içinde sorgulama gerçekleştirebilirsiniz.

Vodafone’da numaradan isim sorgulama

Ülkemizin en büyük operatörlerinden bir tanesi olan Vodafone üzerinden de  numaradan isim öğrenmek mümkündür. Vodafone kullanıcısıysanız bilmediğiniz numaranın sahibini öğrenmek için telefon numarasını başında sıfır olmadan yazarak 7048’e mesaj atmanız gerekmektedir. Bu işlem için Vodafone sizden 1.25 TL ücret kesintisi yapacaktır.

Aynı zamanda Vodafone aboneleri 11842 telefon numarasını arayarak haftanın bütün günleri 24 saat sizi arayan numaranın sahibini sorgulayabilirsiniz. Vodafone bu işlem için sizden dakikası 1.25 TL ücret talep etmektedir. Ancak numaranın sahibini öğrenmeniz için Vodafone tarafından verilen hizmette sorgulanan kişinin bilgilerini paylaşmış olması gerekmektedir.

Operatörlerden isim sorgulama işlemlerinin yanı sıra hali hazırda bulunan birçok yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden birisi de sosyal medya hesapları üzerinden numara kullanıcısının ismine ulaşmaktır.

Facebook’ta numaradan isim bulma

Facebook, tüm dünyada en çok kullanılan sosyal ağların başında yer almaktadır. Facebook üzerinden şekilde numaranın kime ait olduğunu öğrenebilirsiniz. Facebooka kayıt olurken kişiler cep telefonu doğrulaması yapmak zorundadırlar. Bu sebepten her kişinin telefonu Facebook üzerinde bulunur. Fakat bazı kişiler numarasını gizlemektedir. Numarasını gizli olmayan kişilerin buradan profiline ulaşabilirsiniz. Facebook arama bölümüne merak ettiğiniz kişinin telefon numarasını yazarak numaranın ait olduğu profili görüntüleyebilirsiniz.

Whatsapp üzerinden numara sorgulamak

Günümüzde whatsapp nerdeyse herkesin kullandığı bir sosyal ağ. Whatsapp ile gelen aramada veya mesajdaki bilmediğiniz numarayı öğrenebilmeniz mümkündür. İsmini öğrenmek istediğiniz numarayı kaydererek whatsapp kişilere bakın orada profili çıkan kişinin resminin ve adının bilgisine ulaşabilirsiniz.

whatsapp isim sorgulama ile ilgili görsel sonucu

Google ile arayanın kim olduğunu öğrenme

Google dünya genelinde en çok kullanılan arama motoru olmak özelliğine sahiptir. Burada sizi arayan kişinin numarasını yazarak arama yaptığınız taktirde numaranın kime ait olduğunu görebilirsiniz. Fakat unutmamanız gerekir buradan kişisel numaralara ulaşmak düşük bir ihtimaldir. Kurumsal numaraları bu şekilde sorgulayabilirsiniz.

11880 – 11833 – 11818 Numara sorgulama

Tüm bu yöntemlerin dışında 11880, 11818 ve 11833  numaralarından birini arayarak numaradan isim sorgulaması gerçekleştirebilirsiniz. Ancak bu yöntemde ki numaralar dakika başına ücret talep etmektedir. 11880 için dakikası 1.97 TL, 11818 için dakikası 2,98 TL ve 11833 için dakikası 7 TL ödemeniz gerekmektedir.

bilinmeyen numara sorgulama ile ilgili görsel sonucu

Numaradan isim bulma programları

Numaranın sahibini öğrenmek için birçok program mevcuttur. Bu programların başında Upcall, CİA, Hello ve Türk Tüccar gelmektedir. Bunlardan herhangi birini telefonunuza indirerek gelen numaranın sahibini öğrenebilirsiniz. Fakat bu programlar güvenirlilik riski ile çok sık tercih edilmemektedir. Bu uygulamayı indirdiğiniz takdirde gelen izinleri onaylayarak rehberinizi paylaşmış oluyorsunuz.

Numaradan isim bulmak, yasal mı?

Numaradan isim bulmanın yazımızda anlattığımız gibi birçok yöntemi vardır. Burada anlatılan yöntemlerden birini tercih etmeniz halinde numara sorgulamak yasaldır. Fakat farklı yollarla numara sorgulama yaparsanız hukuki sorun yaşayabilirsiniz.  

Son Güncelleme: 30.12.2019 14:00
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