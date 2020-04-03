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OnePlus 8 Lansmandan önce ''en iyi '' ödülünü aldı

Günümüzde akıllı telefonların performanslarının yanı sıra telefonları inceleyerek değerlendiren kurumlar ortaya çıktı. DxOmark kamera testleri ile dikkatleri üzerine çekerken,DisplayMate akıllı telefonların ekranlarını inceleyerek puanlama yapıyor.

03 Nisan 2020 Cuma 22:16
OnePlus 8 Lansmandan önce ''en iyi '' ödülünü aldı

Galaxy S20 , Huawei P40 ve Xiaomi Mi 10 gibi modellerin ardından gözler OnePlus 8 serisinin 14 nisan günü tanıtımının yapılacağı duyurulmuştu. Tanıtılmadan nasıl puanlama yapılıyor? cevabı çok basit cihazlar tanıtılmadan önce önceden değerlendirme kuruluşlarına veriliyor.
 

DisplayMate: OnePlus 8 ekranı en iyisi!
Yapılan değerlendirmeler sonucunda A+ puan ile akıllı telefon ekranı ödülüne sahip olan OnePlus 8 neredeyse tüm test kriterlerinde en iyi puanı aldı. Özellikle ekran renk doğruluğu ile büyük bir başarıya imza atarak 10+ ekran performans notu alan OnePlus 8 mükemmel olarak tanımlanıyor. Modelinin 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1440×3120 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Dokunmatik algılama hızı ise 240 Hz seviyesinde olan ekran, MEMC ve 10 bit renk derinliği ile ön plana çıkacak.


 

Son Güncelleme: 03.04.2020 22:33
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Akıllı TelefonTanıtımTeknolojiEn IyiOne Plus 8
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