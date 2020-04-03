OnePlus 8 Lansmandan önce ''en iyi '' ödülünü aldı

Galaxy S20 , Huawei P40 ve Xiaomi Mi 10 gibi modellerin ardından gözler OnePlus 8 serisinin 14 nisan günü tanıtımının yapılacağı duyurulmuştu. Tanıtılmadan nasıl puanlama yapılıyor? cevabı çok basit cihazlar tanıtılmadan önce önceden değerlendirme kuruluşlarına veriliyor.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda A+ puan ileekranı ödülüne sahip olan OnePlus 8 neredeyse tüm test kriterlerinde en iyi puanı aldı. Özellikle ekran renk doğruluğu ile büyük bir başarıya imza atarak 10+ ekran performans notu alan OnePlus 8 mükemmel olarak tanımlanıyor. Modelinin 6.78 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranı 1440×3120 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Dokunmatik algılama hızı ise 240 Hz seviyesinde olan ekran, MEMC ve 10 bit renk derinliği ile ön plana çıkacak.



