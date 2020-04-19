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OnePlus 8 Serisinin Ucuz Modeli OnePlus 8 Lite nerede kaldı?

OnePlus 8 serisi tanıtımı yapıldı ancak herkesin beklediği OnePlus 8 Lite'tan hala bir ses yok. Neden hala tanıtılmadı? Görünüşe göre Koronavirüs salgını sebebi ile OnePlus 8 Lite'ın tanıtımını erteletmiş gibi görünüyor.

19 Nisan 2020 Pazar 21:30
OnePlus 8 Serisinin Ucuz Modeli OnePlus 8 Lite nerede kaldı?

Yeni tanıtımı yapılan OnePlus 8 ve OnePlus 8 Pro'nun yanında yeni bir telefon daha tanıtılacağı duyurulmuştu, ancak bu telefonun koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği iddia edildi.

OnePlus 8 Lite, daha önce de sıkça bahsedildiği gibi telefonun "OnePlus Z" adıyla gelebileceğinden bahsedilmişti. Twitter'daki @OnLeaks'ten gelen son bilgilere göre bu telefon, "Koronavirüsü salgını" nedeniyle ertelendi. OnePlus, bu dedikodularla ilgili herhangibir yorum yapmamayı tercih ediyor.

Sosyal medya'dan sızan bilgiye göre, salgının Çin'deki üretimi etkilediği anlamına gelebileceği gibi, piyasada şu an OnePlus 8 Lite için yeterli bir talep olmadığını düşünülüyor olabilir. Telefon satışlarında şubat ayında yaşanan düşüşün salgın konusunda yaşanan belirsizlikten kaynaklandığı düşünülüyor. Firma bu durumda üç telefonu aynı anda tanıtmanın fazla olacağını düşünmüş olabilir.

Bir başka olasılıkta, iPhone XR'de olduğu gibi ucuz modelin daha pahalı OnePlus telefonlarının satışlarını etkileyebileceği düşünülmüş olabilir. Elbette tüm bunlar, yeni bilgiler gelene kadar şimdilik birer varsayımdan ibaret.
 

Son Güncelleme: 19.04.2020 21:30
Anahtar Kelimeler:
Akıllı TelefonTeknolojiYeniOneplusEn Ucuz
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