Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek

XCOM: Enemy Unknown için devam niteliğinde olan XCOM 2 oyununun hikayesinde yaratıklar dünyada hüküm sürerlerken, gerilla lideri olarak sizin dünya genelinde bir direniş başlatıp yaratık tehdidini ortadan kaldırarak insan ırkını kurtarmanız gerekiyor.

Oynama seçenekleri olarak aralarından seçim yapabileceğiniz beş ayrı seçenek bulunuyor. Bu beş seçenek özel yetenek ağaçları var ve askerinizi hem oynayış hem de taktik uygulama stilinize göre oluşturabileceksiniz. Yeni oynanış sistemleri sayesinde XCOM 2, taktiksel anlamda daha kolay kullanım sunacak. Öte yandan savaş alanında yeni beceriler kazanmak için Avenger isimli üssünüzde yeni odalar inşa ederek, uygulayacağınız taktik veya taktikler için yeni silahlar ve zırhlar araştırarak geliştirebiliyor ve daha sonradan yükseltmelerini yapabiliyorsunuz.

Topluluğun kullanımına açık olan araçlar sayesinde kendi strateji senaryonuzu ve daha birçok şeyi oluşturmanıza ve Steam Workshop üzerinden paylaşmanızı sağlıyor.

XCOM 2'yi bir hafta boyunca ücretsiz olacak

XCOM 2 şu anda 30 Nisan 2020 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. kullanıcılar eğer oyundan memnun kalırlarsa, hem standart hem de Deluxe sürüm için 7 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan % 75 oranındaki indirim elde ederek tam sürüme geçiş yapabilecek. Kaydettiğiniz tüm ilerleme de her zaman olduğu gibi tam sürüme aktarılacak ve her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.