İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98759
ALTIN
384.975
DOLAR
6.9901
STERLİN
8.6259
EURO
7.5482

Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek

2K Games ve Firaxis Games, kullanıcılara müjdeyi verdi XCOM 2 oyununu Steam üzerinden bir hafta boyunca ücretsiz oynanabileceğini duyurdular.

24 Nisan 2020 Cuma 18:57
Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek

XCOM: Enemy Unknown için devam niteliğinde olan XCOM 2 oyununun hikayesinde yaratıklar dünyada hüküm sürerlerken, gerilla lideri olarak sizin dünya genelinde bir direniş başlatıp yaratık tehdidini ortadan kaldırarak insan ırkını kurtarmanız gerekiyor.

Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek

Oynama seçenekleri olarak aralarından seçim yapabileceğiniz beş ayrı seçenek bulunuyor. Bu beş seçenek özel yetenek ağaçları var ve askerinizi hem oynayış hem de taktik uygulama stilinize göre oluşturabileceksiniz. Yeni oynanış sistemleri sayesinde XCOM 2, taktiksel anlamda daha kolay kullanım sunacak. Öte yandan savaş alanında yeni beceriler kazanmak için Avenger isimli üssünüzde yeni odalar inşa ederek, uygulayacağınız taktik veya taktikler için yeni silahlar ve zırhlar araştırarak geliştirebiliyor ve daha sonradan yükseltmelerini yapabiliyorsunuz.

Online oyun sevenler XCOM 2'yi 1 hafta ücretsiz oynayabilecek

Topluluğun kullanımına açık olan araçlar sayesinde kendi strateji senaryonuzu ve daha birçok şeyi oluşturmanıza ve Steam Workshop üzerinden paylaşmanızı sağlıyor.

XCOM 2'yi bir hafta boyunca ücretsiz olacak
XCOM 2 şu anda 30 Nisan 2020 tarihine kadar Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabiliyor. kullanıcılar eğer oyundan memnun kalırlarsa, hem standart hem de Deluxe sürüm için 7 Mayıs 2020 tarihine kadar sürecek olan % 75 oranındaki indirim elde ederek tam sürüme geçiş yapabilecek. Kaydettiğiniz tüm ilerleme de her zaman olduğu gibi tam sürüme aktarılacak ve her şeye sıfırdan başlamak durumunda olmayacaksınız.

Anahtar Kelimeler:
GameücretsizGamerOnline OyunXcom2
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor
Xiaomi Mi A3, için yeni güncelleme geliyor
Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?
Ramazan ayı boyunca herkese ücretsiz 1 GB internet verilecek! Başvuru ve kullanım nasıl olacak?
Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet
Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet
Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''
Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''
PUBG olaya müdehale etti! Artık geçit yok, anında ceza geliyor!
PUBG olaya müdehale etti! Artık geçit yok, anında ceza geliyor!

Popüler Haberler

Arka Sokaklar neden yok, neden yayınlanmadı? Kanal D Arka sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Devlet yakacak odun kömür desteğine nasıl başvurulur? Yardım almak için gerekli şartlar nelerdir?
Ramazan pidesi nasıl yapılır? Evde kolay ramazan pidesi tarifi
Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell internet neden yavaş? 24 Nisan Cumartesi Whatsapp, İnstagram ve Facebook neden yavaş?
Eşi vefat eden kadının hakları nelerdir? Eşi vefat eden kadınlar maaş başvuru şartları
Koronavirüs 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 10 bin TL, 7 bin 500 TL ve 5 bin 500 TL kredi tutarları kredi sorgulama ekranı
E-devlet sosyal yardımlaşma başvurusu 1000 TL nasıl yapılır? 3.faz sosyal yardım şartları neler?
10 bin TL 36 ay vadeli 6 ay ertelemeli yüzde 0,49 faizli temel ihtiyaç desteği kredi şartları nelerdir? 10 bin TL kredi başvuru sorgulama
Korona virüsü nedeni ile ücretsiz izine çıkartılanlara 1.170 TL ödeme
2020 Teknosacell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Aleyna Tilki ve sevevgilisi Kadir Güneş ayrıldı mı? Kadir Güneş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?
Aşk 101 dizisinde eşcinsel karakter var mı? Netflix Aşk101 dizisindeki eşcinsel karakter kim?
Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman? 12 Nisan Pazar Şampiyon neden yayınlanmadı?
10 Bin TL Temel ihtiyaç destek kredi başvuruları sonuçları nerden ve nasıl öğrenilecek?
Bankadan IBAN numarası sorgulaması nasıl yapılır? IBAN numarası nasıl alınır?
TRT1 Mesnevi'den Hikayeler programı sunucusu kimdir? Bahadır Yenişehirlioğlu kaç yaşında, nerelidir?
Müge Anlı, Şatı Ermiş cinayetinde son durum ne? Şatı Ermiş kim öldürdü?
Memlekete geri dönüş göç yardımı nasıl alınır? Köye dönüş yardımları şartları nelerdir?
Ramazan ayı en kısa oruç tutan ülkeler hangileridir?
2020 Turkcell ramazan ayı bedava internet kampanyaları
Corona virüsü aşısı verimli mi? COVID-19 aşısı için neler söylendi? Deneme sonuçları nasıl?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.