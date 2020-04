Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu

Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun, bu hafta Xbox One ve PC kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. 18 Nisan – 23 Nisan 20:00 tarihleri arasında oyuna ücretsiz erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, şimdiden Steam ve Xbox Store üzerinden ön yükleme işlemini başlatmak zorundalar.Oyun'da kullanıcılar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

Oyun geliştirmeleri neler?

Oyun içerik ve geliştirmelerle dolu, her şeyin başlangıcı olan işbirlikli nişancı-yağmacı oyununu keşfetmeniz için sizi bekliyor. Her biri benzersiz RPG yeteneklerine sahip görevleri yapmak için hazır dört paralı askerden biri olarak sayısız silah kullanan askerlerden birini seç. Güçlü uzaylı teknolojisi Vault’un peşinde olan kanunsuz ve çorak gezegen Pandora’da mücadeleye devam edin.

Oyunculara Yeni silahlar, görsel yükseltmeler, 4 eklenti paketi ve daha fazlasıyla yeni imkanlar sunulan oyunda, çokça övülen FPS/RPG oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla çoklu olarak oynayabilirisniz. Borderlands, ana oyunla birlikte The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx ve Claptrap’s New Robot Revolution indirilebilir seçenekleri de yer almaktadır.



Oyunun PC sistem gereksinimleri neler?

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 530 @2.93GHz/AMD Phenom 9950 @2.6GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 660, Radeon HD 6970

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan



Ses Kartı: Directx 9.0cÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i3 2105 @3.1GHz/AMD FX 4100 @3.6GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Geforce GTX 760, Radeon HD 7850

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0c