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Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu

2K'nın yayıncılığını yaptığı, Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun, Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu.

18 Nisan 2020 Cumartesi 14:01
Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu

Gearbox Software tarafından geliştirilen oyun, bu hafta Xbox One ve PC kullanıcılarına ücretsiz olarak sunuldu. 18 Nisan – 23 Nisan 20:00 tarihleri arasında oyuna ücretsiz erişim sağlamak isteyen kullanıcılar, şimdiden Steam ve Xbox Store üzerinden ön yükleme işlemini başlatmak zorundalar.Oyun'da kullanıcılar için herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. 

Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu

Oyun geliştirmeleri neler? 
Oyun içerik ve geliştirmelerle dolu, her şeyin başlangıcı olan işbirlikli nişancı-yağmacı oyununu keşfetmeniz için sizi bekliyor. Her biri benzersiz RPG yeteneklerine sahip görevleri yapmak için hazır dört paralı askerden biri olarak sayısız silah kullanan askerlerden birini seç. Güçlü uzaylı teknolojisi Vault’un peşinde olan kanunsuz ve çorak gezegen Pandora’da mücadeleye devam edin.

Online oyun sevenlere müjde!! Borderlands Game of the Year Edition ücretsiz oldu

Oyunculara Yeni silahlar, görsel yükseltmeler, 4 eklenti paketi ve daha fazlasıyla yeni imkanlar sunulan oyunda, çokça övülen FPS/RPG oyununu tek başınıza veya arkadaşlarınızla çoklu olarak oynayabilirisniz. Borderlands, ana oyunla birlikte The Zombie Island of Dr. Ned, Mad Moxxi’s Underdome Riot, The Secret Armory of General Knoxx ve Claptrap’s New Robot Revolution indirilebilir seçenekleri de yer almaktadır.


Oyunun PC sistem gereksinimleri neler?

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3 530 @2.93GHz/AMD Phenom 9950 @2.6GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Geforce GTX 660, Radeon HD 6970
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Directx 9.0c
ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 64-Bit
İşlemci: Intel Core i3 2105 @3.1GHz/AMD FX 4100 @3.6GHz
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: Geforce GTX 760, Radeon HD 7850
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: Directx 9.0c

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGameEvdekalGamerOnline OyunBorderlands Game Of The Year Edition
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