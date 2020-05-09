Online oyun severlere iyi haber 'Steam, Doom Eternal'ın fiyatını düşürdü'

Doom Eternal oyun içi görüntüleri, oyunun sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıldı. Bathesda Softwork ve id Software tarafından geliştirilen oyun, efsaneleşen Doom serisinde en yeni oyun olarak oyun sevenleri bekliyor.

Doom ilk olarak 1993 yılında oyuncularla sunulmuştu. Son yıllarda da oyuncuların ilgisini çeken oyunun serisinde yeni oyunlar ve yeniden inşa edilen yapımlar bulunuyor. Bu yeniden yapım oyunları, geçmişte çıkan oyunların yeni grafiklere uyarlanmasıyla oluyor.

Doom Eternal oyun içi görüntüler sunuldu.

Oyunun Twitter hesabından paylaşılan görüntüler oldukça etkileyici görünüyor. Yüksek grafik kalitesinde bulunan görüntülerde doku ve detayların başarılı bir şekilde oyunculara gösterildiği anlaşılıyor.

Paylaşılan görüntüler 20 Mart tarihinde oyuncularla buluşan oyunun, yeni DLC içeriğinden. 199 TL fiyatı bulunan oyun için geliştirici firmalar yeni bir DLC içeriği geliştirmesi yapıyor. Halihazırda satın alınabilir 1 DLC paketi bulunuyordu.

Doom Eternal oyun içi görüntüler incelendiğinde, iki yeni mekan dikkat çekiyor. Her iki görselde de devasa bir yapı bulunuyor ve yapılardan biri engin dalgaların olduğu deniz üzerine inşa edilmiş.

Hali hazırda Doom Eternal – Year One Pass DLC’sini satın alan oyuncular, gelecek olan yeni pakete ek bir ücret vermeden erişebilecek. Bu DLC paketinin fiyatı ise 139 TL olarak belirlenmişti.

Yani oyunun kendisi 199 TL ve DLC paketi 139 TL ile alındığında 338 TL gibi bir fiyat yapıyor. Oyun şu anda Steam üzerinde yüzde 25 indirimle 149,25 TL ile satışta. Bu indirim 11 Mayıs’a kadar geçerli olacak.