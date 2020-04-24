İstanbul 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
98383
ALTIN
386.359
DOLAR
6.9557
STERLİN
8.5779
EURO
7.4757

Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet

Ulaştırma Bakanlığından cep telefonu kullananlara müjdeli bir haber geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet kullanımın artması nedeniyle tüm abonelere ücretsiz 1 gb internet verileceği duyuruldu.

24 Nisan 2020 Cuma 10:41
Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemi ile GSM Operatörleri genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında ise alınan bazı kararları açıkladı. Pandemi süresi boyunca kullanıcılara sunulan desteklere ek olarak hiçbir ayrım yapılmadan cep telefonlarında internet kullanan tüm abonelere Ramazan ayı 1 GB ücretsiz data desteği verileceğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet kullanımın daha fazla olduğu göz önünde bulundurularak alınan karar hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak" ifadelerini kullanırken, sağlık çalışanlarıda da ayrıca 15 GB'a varan ücretsiz internet hizmeti ve 15 bin dakikaya kadar ücretsiz konuşma süresi verileceğini belirtti.

2020 yılı itibaryla abone sayılarının 81 milyona ulaştığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın hiçbir aksama yaşanmadı" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören tüm öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içerikleri ile ilgili önemli kampanyalar başlattıklarını ve bu kapsamda tüm abonelere 8 GB kadar EBA için internet hizmetinin ücretsiz tanımlandığını sözlerine ekleyen Karaismailoğlu, GSM operatörlerine bu destekleri için teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe de imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da eksta destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum"

Türkiye genelinde haberleşme sektörü üzerinde yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte gelişme anlamında iyi yerlere varıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bundan sonraki süreçte de sektörün önünü açacak düzenlemelerin devma edeceğini belirterek, “Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan Ayı’nda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede bakanlık olarak operatörlerle varılan mutabakatlar sonrasında mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarında destekler verdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, söz konusu kampanyalara ek olarak 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini aktardı. Karaismailoğlu, "12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıRamazanGsm Aboneücretsiz Internet1 Gb Internet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''
Valve'den açıklama ''Counter Strike: Global Offensive'in kodları sızdırıldı''
PUBG olaya müdehale etti! Artık geçit yok, anında ceza geliyor!
PUBG olaya müdehale etti! Artık geçit yok, anında ceza geliyor!
Toyota Yaris Cross tasarımı ve özellikleri tanıtıldı
Toyota Yaris Cross tasarımı ve özellikleri tanıtıldı
İnternet sağlayıcılarından Türkiye genelinde hız limitlerini yükseltme kararı
İnternet sağlayıcılarından Türkiye genelinde hız limitlerini yükseltme kararı
OPPO A92s fiyatı ve özelllikleri belli oldu
OPPO A92s fiyatı ve özelllikleri belli oldu
Apple Card'a rakip akıllı Google Card geliyor
Apple Card'a rakip akıllı Google Card geliyor

Popüler Haberler

Kanal 7 Sahur Vakti programında Ömer Döngeloğlu neden yok?
Star Tv sahur programı sunucusu Halil Necipoğlu maaşı ne kadar, program için ne kadar alıyor?
2020 Yeni doğan bebek mama ve bez yardımı nasıl alınır? Mama ve bez yardımı başvuru şartları
Sosyal yardımlaşma kira yardımı için istenen evraklar
24 Nisan Cuma yayın akışı; TV’de bugün neler var? ATV, Show Tv, Kanal D, TV8, TRT1, Star, Fox Tv yayın akışı
Hangi ülke hangi dili konuşuyor? Tüm ülkelerin konuştuğu diller
TRT 2 23 Nisan'da ekrana neden bayrak koymadı?
Whatsapp 3 mavi tık nedir? Whatsapp 3 mavi tik iddiası doğru mu?
BluTv Alef 5. bölüm ne zaman? Alef 5. son bölüm fragmanı
1000 TL 3. faz sosyal yardım parası alma şartları nelerdir? 1000 Lira yardım başvuru adımları
10 Bin Tl yerine neden 3 Bin TL kredi onaylandı?
23 Nisan Çocuk Bayramı evlerde nasıl kutlanacak? TRT 23 Nisan etkinlikleri
İllere Göre Korona virüs 19 Nisan güncel vaka ve ölü sayısı!
Sokağa çıkma yasağında site bahçesine çıkmak serbest mi, Site bahçesinde yasak yok mu?
Evde bakım maaşı şartları nelerdir? Ailenin gelir kriterine uygun olması
Kiracılara 1000 TL devlet yardımı parası ödemesi yapılıyor mu? Dar gelirliye kira yardımı için Kaymakamlık ve Sosyal Hizmetler başvurusu nasıl yapılır?
Netflix Mayıs 2020'de yayınlanacak dizi, film ve belgeseller belli oldu!
Devlet koronavirüs sosyal yardım alma şartları neler? E-Devlet Maddi yardım başvuruları nasıl yapılır
Özge Yağız Kuruluş Osman dizisinde mi rol alacak? Özge Yağız hangi rolde oynayacak?
Survivor 2020 56. Bölüm tanıtım fragmanı 24 Nisan Cuma
SGK, SSK ve Bağkur’lu ya da 4/C kapsamındaki memur engelli çalışanlar erken emeklilik müjdesi geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.