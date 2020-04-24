Operatörlerden tüm abonelere Ramazan boyunca ücretsiz 1 GB internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemi ile GSM Operatörleri genel müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen görüşme sonrasında ise alınan bazı kararları açıkladı. Pandemi süresi boyunca kullanıcılara sunulan desteklere ek olarak hiçbir ayrım yapılmadan cep telefonlarında internet kullanan tüm abonelere Ramazan ayı 1 GB ücretsiz data desteği verileceğini açıkladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında internet kullanımın daha fazla olduğu göz önünde bulundurularak alınan karar hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakatla operatörlerimiz, 81 milyon cep telefonu abonesine ramazanda 1'er GB interneti ücretsiz sağlayacak" ifadelerini kullanırken, sağlık çalışanlarıda da ayrıca 15 GB'a varan ücretsiz internet hizmeti ve 15 bin dakikaya kadar ücretsiz konuşma süresi verileceğini belirtti.

2020 yılı itibaryla abone sayılarının 81 milyona ulaştığını aktaran Bakan Karaismailoğlu, "Kovid-19 tedbirleriyle gördük ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 18 yılda haberleşme altyapısına yaptığımız yatırımlar sayesinde ülkemiz bu konuda dünyanın en iyi altyapılarından birine sahip durumda. Keza neredeyse eğitimden çalışma hayatına kadar her şey dijital ortama kaymasına ve erişim altyapısına talep birkaç kat birden artış göstermesine karşın hiçbir aksama yaşanmadı" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim gören tüm öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinde sağlanan ders içerikleri ile ilgili önemli kampanyalar başlattıklarını ve bu kapsamda tüm abonelere 8 GB kadar EBA için internet hizmetinin ücretsiz tanımlandığını sözlerine ekleyen Karaismailoğlu, GSM operatörlerine bu destekleri için teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“Bu içeriğe erişecek öğrenci sayısında hiçbir sınırlandırma da yaptırmadık. Koronavirüs ile mücadele ederken devlete düşen görevler yanında, özel sektörümüzün de yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğu muhakkaktır. GSM operatörlerimiz de bu süreçte elini taşın altına koydu ve güzel işler başardı. Sağlık çalışanlarımıza, öğrencilerimize ve 65 yaş üstü vatandaşlarımıza destek sağlayan operatörlerimiz hiçbir aboneyi ayırmadan böyle bir desteğe de imza attı. Hatta konuşma süresi olarak da eksta destekler gündemde. Tam detayları kendileri açıklayacak. Ben operatörlerimiz Türk Telekom, Turkcell ve Vodafone’a vatandaşlarımız ve kullanıcılarımız adına teşekkür ediyorum"

Türkiye genelinde haberleşme sektörü üzerinde yapılan yasal düzenlemeler ile birlikte gelişme anlamında iyi yerlere varıldığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, bundan sonraki süreçte de sektörün önünü açacak düzenlemelerin devma edeceğini belirterek, “Keza GSM operatörlerimiz her yıl 10 milyar TL’nin üzerinde altyapı yatırımı yaparak bu noktada üzerine düşen görevi yerine getiriyor. Ancak Yeni Tip Koronavirüs tedbirleri sonrasında vatandaşların internet kullanımını daha da arttı. İhtiyaç haline gelen internet kullanımının bu dönemde vatandaşlarımıza ayrıca bir yük getirmemesi amacıyla tüm GSM operatörlerimizden vatandaşlarımız adına bir destek istedik. Bakanlığımız ile operatörler arasında vardığımız mutabakat ile tüm operatörlerimiz, 81 milyon internet kullanıcısı vatandaşımızın her birine Ramazan Ayı’nda 1’er GB interneti ücretsiz sağlayacak” dedi.

Koronavirüs salgını ile mücadelede bakanlık olarak operatörlerle varılan mutabakatlar sonrasında mücadelenin en ön saflarında yer alan sağlık çalışanlarına yönelik mobil haberleşme kampanyalarında destekler verdiklerini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, söz konusu kampanyalara ek olarak 780 bin kişiyi geçen sağlık çalışanı personeline 2 ay süreyle aylık 5 GB internet ve 500 dakika sesli görüşme hizmetini ücretsiz olarak vermeye başladıklarını, yaklaşık 45 bin kişilik Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Merkezleri çalışanlarına ise ek olarak 2 ay süreyle 10 bin dakika sesli görüşme hizmetinin de ücretsiz verileceğini aktardı. Karaismailoğlu, "12 bin 864 saha çalışma ekibine de sevdikleriyle daha rahat konuşabilmeleri, görüntülü sohbet edebilmeleri için 3 ay süreyle 15 GB/ay internet ve 15 bin dakika/ay sesli görüşme hizmeti ek olarak sunulmaya başlayacak. Onlar bizler için insanımız için sevdiklerinden ayrı kaldılar. Elimizden gelen her şeyi de sağlık çalışanlarımız sevdiklerine kavuşabilsin diye seferber etmeye hazırız." diye konuştu.