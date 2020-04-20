OPPO A92s fiyatı ve özelllikleri belli oldu

Son dönem içinde piyasaya sürdüğü cihazlarla kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamayı başaran OPPO yeni bir akıllı telefon ile kendini göstermeye hazırlanıyor. OPPO A92s modelinin kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Son olarak bu akıllı telefonla ilgili yeni detaylar belli oldu. Telefonun başlıca özellikleri açığa çıktı.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan OPPO’nun yeni modeli A92s’in tasarımı gören herkes tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Telefonun dış tasarımına bakıldığında en çok dikkat çeken özellik arka kısımdaki kamera bölümü olmuştu. Orta segmentte yer alacak olan akıllı telefonda çift kamera kullanılacağı görüldü. İnce çerçeveleri ve ekran deliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan telefonda parmak izi sensörü olduğu da görüldü. Son zamanlarda kullanıcıların istediği ancak telefonlarda yer verilmeyen 3,5 mm girişin de olduğu anlaşılmıştı.

MediaTek Dimensity 800 5G işlemci

6 GB / 8 GB RAM

128 GB dahili depolama

5G destekli

18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil

6,57 inç 120 Hz Full HD+ IPS LCD ekran

16 megapiksel + 2 megapiksel olmak üzere çiftli ön kamera

48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları

8.1 mm kalınlık ve 184 gramlık ağırlık

Türkiye’de de büyük bir ihtimalle satılacak olan telefonun teknik özellikleri bu hafta belli oldu. Aşağıdaki kısımda OPPO A92s cihazının teknik özellikleri yer alıyor.

OPPO A92s telefonunun 8 GB RAM + 128 GB depolama için ortalama 355 dolar fiyata sahip olacağı ifade ediliyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği için ise ortalama 310 dolar fiyatı olacağı belirtiliyor.

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