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OPPO A92s fiyatı ve özelllikleri belli oldu

Son dönem içinde akıllıl telefon piyasası içinde en çok dikkat çekenlerden biri olan OPPO cihazlara bir yenisi daha katılıyor. Son olarak piyasaya sürülmesi beklenen cihazlardan OPPO A92s’in fiyatı ve özellikleri belli oldu. İşte yeni cihazla ilgili tüm ayrıntılar…

20 Nisan 2020 Pazartesi 21:23
OPPO A92s fiyatı ve özelllikleri belli oldu

Son dönem içinde piyasaya sürdüğü cihazlarla kullanıcıların ilgisini üzerinde toplamayı başaran OPPO yeni bir akıllı telefon ile kendini göstermeye hazırlanıyor. OPPO A92s modelinin kullanıcıları etkilemesi bekleniyor. Son olarak bu akıllı telefonla ilgili yeni detaylar belli oldu. Telefonun başlıca özellikleri açığa çıktı.

Geçtiğimiz hafta sızdırılan OPPO’nun yeni modeli A92s’in tasarımı gören herkes tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Telefonun dış tasarımına bakıldığında en çok dikkat çeken özellik arka kısımdaki kamera bölümü olmuştu. Orta segmentte yer alacak olan akıllı telefonda çift kamera kullanılacağı görüldü. İnce çerçeveleri ve ekran deliği ile kullanıcıların beğenisine sunulacak olan telefonda parmak izi sensörü olduğu da görüldü. Son zamanlarda kullanıcıların istediği ancak telefonlarda yer verilmeyen 3,5 mm girişin de olduğu anlaşılmıştı.

Türkiye’de de büyük bir ihtimalle satılacak olan telefonun teknik özellikleri bu hafta belli oldu. Aşağıdaki kısımda OPPO A92s cihazının teknik özellikleri yer alıyor.

  • MediaTek Dimensity 800 5G işlemci
  • 6 GB / 8 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama
  • 5G destekli
  • 18W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil
  • 6,57 inç 120 Hz Full HD+ IPS LCD ekran
  • 16 megapiksel + 2 megapiksel olmak üzere çiftli ön kamera
  • 48 megapiksel ana + 8 megapiksel ultra geniş açı + 2 megapiksel makro + 2 megapiksel derinlik kameraları
  • 8.1 mm kalınlık  ve 184 gramlık ağırlık

OPPO A92s telefonunun 8 GB RAM + 128 GB depolama için ortalama 355 dolar fiyata sahip olacağı ifade ediliyor. 6 GB RAM + 128 GB depolama seçeneği için ise ortalama 310 dolar fiyatı olacağı belirtiliyor.

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Son Güncelleme: 20.04.2020 21:23
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