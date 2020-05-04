Oppo Find X2 fiyatı ve özellikleri belli oldu

Akıllı telefon piyasasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Her geçen gün yeni bir cihazın tanıtıldığı bu dönem içinde Oppo markası da yeni bir ürünle kendisini gösterdi. Oppo’nun amiral gemisi olan Find X2 cihazının özellikleri ve fiyatı belli oldu.

Oppo Find X2 Cihaz Özellikleri

Oppo’nun amiral gemisi olan Find X2 cihazının ekranına bakıldığında 6.7 inç boyutunda bir AMOLED ekran olduğu görülüyor. Gücünü Snapdragon 865’ten alacak olan cihazın çözünürlüğü 3168x1440 piksel olacak. Büyük bataryası ile uzun bir şarj süresi vereceği düşünülen telefonda 4.200 mAh batarya yer alıyor. Ayrıca 12 GB RAM ve 256 GB depolama hacminin olacağı da ifade edilenler arasında yer alıyor.

Oppo Find X2’nin boyutları 164.9 x 74.5 x 8 mm olacak ve ağırlığı ise 196 gram olarak karşımıza çıkacak. Kamera bölümünde 48 megapiksellik bir ana kamera ile gelecek olan cihazın 13 megapiksellik telefoto lens ve 12 megapiksellik ultra geniş kamerası olacak. Ön kamera ise 32 megapiksel olarak kullanılacak. Bu değerler bir telefon için gerçekten oldukça etkileyici değerler…

Üçlü kamera kurulumu ile beraber 4K video kaydı alınmasına olanak sağlayacak olan Oppo Find X2 telefonu, sunduğu gece modu ile beraber karanlık alanlarda da son derece kaliteli çekimler yapılmasını sağlayacak. Ürünün fiyatına gelindiğinde ise karşımıza 9.999 TL rakamı çıkıyor. Özellikleri ile büyüleyici bir deneyim sunacak olan telefonun fiyatı pek çok kişiye göre ise biraz tuzlu…

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