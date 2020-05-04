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OPPO Find X2 hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!

Türkiye pazarında iyi bir giriş yapan ve kullanılmaya başlanan OPPO, yeni telefonu OPPO Find X2 tanıttı. son zamanların en popüler telefonu oaln OPPO Find X2 hakkında tüm bilinmesi gereken detaylar ise haberimizde.. İşte, OPPO Find X2'nin incelemesi, teknik özellikleri ve fiyatı..

04 Mayıs 2020 Pazartesi 23:56
OPPO Find X2 hakkında bilinmesi gereken tüm detaylar!

Türkiye’nin son zamanlarda en popüler telefon markalarından biri olan OPPO yeni amiral gemisi OPPO Find X2'nin tanıtımını gerçekleştirdi. Çinli telefon üreticisinin kısa bir süre önce Find X2 ailesinden Find X2 pro'yuda görücüye çıkarmıştı. Fakat bu haberimizde OPPO Find X2 hakkında tüm bilinmesi gerekenler, cihaz incelemesi, teknik özellikleri ve fiyatı yer alıyor.

OPPO FİND X2 ÖZELLİKLERİ?

- Ekran: 6,7 inç, 120 Hz, Corning Gorilla Glass 6 koruma

- Çözünürlük: 3168 x 1440 (3K QHD+)

- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865 (2,8 GHz)

- Bellek: 12 GB RAM

- Depolama: 256 GB

- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP

- Ön Kamera: 32 MP

- Batarya: 4.200 mAh

- Bağlantı: 4.5G ile Uyumlu CAT 19, Kablosuz Ağ (Wi-Fi) 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetoothv5.1

- İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1

- Renk: Siyah

- Boyutlar: 164,9 x 74,5 x 8 mm

- Ağırlık: 209 gram

OPPO FİND X2 KAMERA ÖZELLİKLERİ NELER?

Telefonun arka kısmında yer alan üçlü kamera sistemindeki 48 MP’lik ana kamera; Sony IMX586 sensöre sahip ve 1/2 inç sensör boyutu, f/1,7 diyafram açıklığı, 6P lens, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici özelliklerini barındırıyor. 12 MP ultra geniş açılı kameradaysa 1/2,4 inç sensör boyutu, f/2,2 diyafram açıklığı, 6P lens, 120 derece görüş açısı, 3 cm makro çekim, Ultra Gece Modu 3.0, Ultra Video Sabitleyici Pro özellikleri yer alıyor.

OPPO FİND X2 TÜRKİYE FİYATI?

Bugün gerçekleştiirlen tanıtımda Oppo Find X2’nin Türkiye’de tavsiye edilen internet satış fiyatı ise 9 bin 999 TL olarak açıklandı.

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