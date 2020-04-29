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OPPO, online lansmanla Find X2’yi tanıttı, İşte OPPO Find X2 fiyatı ve teknik özellikleri

OPPO, YouTube kanalı üzerinden online olarak düzenlediği lansmanla yeni amiral gemisi telefonu Find X2’yi Türkiye’ye tanıttı. En güçlü Snapdragon işlemcisi 865'i kullanılan OPPO'nun yeni amiral gemisi Find X2 fiyatı ve teknik özellikleri ise haberimizin detayında..

29 Nisan 2020 Çarşamba 15:49
OPPO, online lansmanla Find X2’yi tanıttı, İşte OPPO Find X2 fiyatı ve teknik özellikleri

Akıllı telefon pazarının son zamanlarda en popüler isimlerinden biri olan OPPO, 2018’in sonlarına doğru Türkiye pazarına etkileyici bir giriş yaptı ve Türk kullanıcıları tarafından hep geçerli not aldı. Türkiye pazarından oldukça memnun olan OPPO, bir süredir heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Find X2'nin Türkiye lansmanını YouTube kanalı üzerinden online olarak gerçekleştirdi.

OPPO Find X2

Gerek dış tasarımı gerekse teknik özellikleri bakımından tüketicilerden tam not almayı başaran akıllı cihazın lansamanı resmi olarak gerçekleştirildikten sonra kullanıcılar detaylı teknik özellik ve fiyatıyla ilgili araştırma yapmaya başladılar.

OPPO Find X2

OPPO Türkiye’nin Genel Müdürü Weijan Zhou, Find X2’nin özellikleriyle ilgili açıklamalarda bulunurken en güçlü Snapdragon işlemcisi 865'i kullanan, QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip, 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisinin kullanıldığını söyleyerek, “Konuştuğumuz mükemmelliği en iyi şekilde gösteren Find X2'de en güçlü Snapdragon işlemcisi olan 865'i kullanıyoruz. Sony'nin en yeni IMX708 sensörüyle birlikte gelen 3'lü kamera sistemi ile çok güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. 65W Super VOOC hızlı şarj teknolojisi ile sadece 38 dakikada telefonu tamamen şarj edebilirsiniz. En önemlisi ise QHD+ çözünürlükte 120 Hertz ekran yenileme hızına sahip Ultra Görüş Ekranı ile film izleyip oyun oynamaktan büyük keyif alacaksınız." ifadelerine yer verdi.

OPPO Find X2

"Üçlü kamera kombinasyonu"

OPPO'nun Find X2 modelinde üçlü kamera kombinasyonu kullanıldı ve bu kombinasyonla 48MP geniş açılı lens + 12MP ultra geniş açılı lens + 13MP telefoto lens ile donatıldı. Find X2, 5x hibrit zoom özelliğine sahip olmakla birlikte üçlü kamera sistemi Sony'nin en yeni IMX708 sensörünüde beraberinde getiriyor.

Çift ISO teknolojisi ve f / 1,7 geniş diyafram ile birleştirilmiş olan bu güçlü kamera sensörü, düşük ışıkta bile kullanıcılara net fotoğraf çekimleri sunuyor. Ultra Gece Modu bütün odak uzaklıklarında zoom imkanı sağlarken, telefoto gece çekimi de kolaylık sağlıyor. Maksimum 30x pürüzsüz zoom özelliği aynı zamanda video çekimde de kullanılabiliyor.

Find X2 modelinde ayrıca, Ultra Sabit Video özelliği bulunuyor. Bu özellik sayesinde 120° ultra geniş açılı objektife dayanan yepyeni geliştirilmiş görüntü sabitleme algoritması sayesinde, kullanıcılar kolayca geniş açı video kareleri yakalayabilecekler.

OPPO'nun yeni amiral gemisi ayrıca, 3168 x 1440, 513 PPI çözünürlük, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

OPPO Find X2

"Güçlü performans ve görünüm"

Akıllı telefon sektörünündeki Qualcomm Snapdragon 865 Mobil Platform ile donatılmış ilk cep telefonlarından biri olan Find X2, kusursuz bir kullanıcı deneyimini kullanıcılarına garanti sözü verirken zun süreli kullanımlardan sonra sıralı yazma hızını ve rastgele yazma hızını büyük ölçüde geliştiren yeni nesil UFS 3.0 + TW + HPB özelliğini destekliyor.

Ayrıca 4200mAh pil ile donatılmış olan Find X2, cep telefonu endüstrisindeki en hızlı ve en güvenli şarj teknolojisi olan endüstri lideri 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj desteği veriyor.

İŞTE OPPO FİND X2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Ekran: 6.7 inç 2K AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 865
- RAM: 12GB
- Depolama: 256GB
- Ön Kamera: 32 MP
- Arka Kamera: 48 MP + 13 MP + 12 MP
- Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, A-GPS, GLONASS, USB 3.1/Type-C 
- Batarya: 4.200 mAh (65W SuperVOOC hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 10.0 tabanlı ColorOS 7.1
- Boyut: 164.9 x 74.5 x 8 mm
- Ağırlık: 196 gr

OPPO FİND X2 FİYATI

OPPO şirketi tarafından yapılan açıklamalarda yeni amiral gemisi telefonunun ülkemizdeki fiyatı, 9.999 TL olarak belirlendiği ve bu telefona sahip olmak isteyen tüketicilerin Find X2'yi ülkemizdeki e-ticaret platformları ve teknoloji perakendecilerinin internet siteleri üzerinden satın alabilecekleri kaydedildi.

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Teknik özellikleriOppoFind X2Türkiye Fiyatı
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