Oyun dünyasının efsane oyunu, Blizzard imzalı Diablo 2 geliyor mu?

Blizzard, yıllardır kullanıcıların beklediği Diablo 4’ü duyurduktan sonra serinin hayranları büyük bir heyecaniçine girmiş ve heyecan dolu bir bekleyiş süreci başlamıştı. Bugün gelen yeni bilgiler ise bu heyecanı ikiye katlayabilir. Serinin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen Diablo 2’nin Remastered sürümüne dair bir takım iddialar ortaya atıldı. Şu anda Diablo 2 Remastered’ı doğrulayan herhangi bir resmi açıklama gelmemiş olsa da gelen bilgiler sadece söylenti ile kalmıyor. Ortaya atılan diğer bir söylentiye göre Diablo 2’nin yenilenmiş sürümünün adı Diablo 2 Ressurrect olacak.

Diablo 2 oyunu için çıkan söylentilerin kaynağı Fransız oyun haber ve inceleme sitesi ActuGaming. Paylaşılan bilgilerde Diablo 2 Resurrect’in geliştirme aşaması olduğu Blizzard’a yakın kaynaklardan gelen bilgiler olduğu yönünde. Ancak Diablo 2 Resurrect projesinin başında Blizzard yokmuş. Bahsi geçen Diablo 2’nin yenilenmiş sürümü Activision’ın alt stüdyolarından olan Vicarious Visions’a emanet edilmiş. Vicarious Visions kim diye soracak olursanız stüdyo 2010 yıllarında çıkan Transformers oyunları ve Activision’ın Skylanders ekibi arasında yer almasıyla biliniyor diyebiliriz. Yakın zamana baktığımızda ise Vicarious Visions’ın imzasını Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ve Crash Team Racing: Nitro-Fueled oyunlarında görüyoruz. Her iki oyunda orijinal oyunlara sadık kalınarak modern döneme göre geliştirilmesiyle oldukça olumlu yorumlar almıştı.

Gelen bu bilgiler kullanıcılara inandırıcı gelse de, belki en inanılması çok güç fakat en heyecan verici bilgi ise Diablo 2 Resurrect’in çıkış tarihi. Gelen bilgiler arasında Vicarious Visions Diablo 2’nin yenilenmiş halini modern platformlara 2020 senesinde çıkarmayı planlıyor. Yani Diablo 2 Resurrect yeni nesil konsolların çıkışında hemen sonra piyasadaki yerini alabilir. Eğer bu gelen bilgiler gerçeği yansıtıyorsa Blizzard tarafından resmi bir duyuru önümüzdeki günlerde gerçekleştirilebilir. Oyuncular Diablo 2 Resurrect’in Summer Game Fest’de veya iptal edilse de bir şekilde dijital ortamda gerçekleştirilmesi planlanan BlizzCon 2020’de duyurulabileceğini söyledi.

Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2020, 22:20