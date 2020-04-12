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Oyun konsolu üreticisi Valve'den heyecan yaratan oyun kolu geliyor

Yakın zaman önce PS 5 için oyun kolunun ortaya çıkmasının ardından. Oldukça heyecan yaratan ama aynı zamanda oyun severleri de ikiye bölen bu oyun kolunun tasarımının ardından oyun devi Valve’den heyecanlandıran bir hamle geldi.

12 Nisan 2020 Pazar 22:43
Oyun konsolu üreticisi Valve'den heyecan yaratan oyun kolu geliyor

Valve yeni oyun kolu geliyor
Valve 2015 yılında Steam platformu için özel bir oyun kolu çıkartmıştı. Beklenen ilgiyi görmememesinin ardından şirket yeni aldığı bir patent ile kullanıcıları yeniden heyecanlandırdı. Alınan patent detaylarını sosyal medyadan paylaşan Tyler McVicker, Valve’nin aldığı yeni patent ile birlikte tekrar oyun kolu alanına döneceğini söylüyor.

Oyun konsolu üreticisi Valve'den heyecan yaratn oyun konsolu geliyor

Şirket eski başarısızlıktan ders aldığı görünüyor, Valve’nin bu oyun kolunda farklı bir tasarım benimseyeceği söyleniyor. Bu kapsamda değiştirilebilir bir tuş takımına sahip olacağı düşünülüyor oyun kolu oldukça havalı olacak bir tasarım gibi duruyor. Oyun kolu oyuncular için kişiselleştirilebilir özelliği ile oldukça dikkat çekebilir.

Farklı oyunlar için farklı tuş kombinasyonlarına ihtiyaç olduğunu bilen Valve bu noktada yeni oyun konsolu için kolun tuşlarının değiştirilebilir olarak sunulacağını ortaya koyuyor. D-pad tuşu ve diğer bazı tuşların yerini değiştirmeyi içeren bu patent, birden fazla sökülebilir tuş kombinasyonunu içeriyor.

Ortaya çıkan patent ile birlikte bir de oyun kollarında hangi platformu ile oynandığının tespit edilmesiyle birlikte dörtlü tuş takımı ile uyumlu oyunlar önerilecek gibi duruyor.

Şu an için sızan bilgiler şeklinde karşımıza çıkan Valve’nin yeni oyun kolu onaylanırsa, birçok kişinin heyecan ile almayı bekleyeceği bir oyun konsoluna haline gelebilir.
 

Son Güncelleme: 12.04.2020 22:43
Anahtar Kelimeler:
OyunGameGamerValveKonsolKol
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