Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi

For The King

Eşsiz Zar Oyunundan İlham Alan Savaş Sistemi içeriyor

Özellikle oyun içerisinde bulunan saldırılar ve özel yetenekler için eşsiz bir slot sistemi kullanıyor, hızlı tempolu ve acımasız, sıra temelli savaşlarda birlikte savaşın ve birliğinizle birlikte ölün.

Rogue-lite Tekrar Oynanabilirlik imkanı

Her oyun içerisinde ustalıkla oluşturulmuş haritalar, görevler, ganimetler ve başa çıkmanız gereken olaylarla benzersiz içeriyor. Kullanıcıların Silahları, Eşyaları, NPC'leri, Sınıfları, Olayları ve daha fazlasını satın almak istemesi halinde oyunlar arasında Lore'u kullanmalılar!

Oynama seçenekleri mavcut

İster tek oyuncu, ister yerel olarak eşli, isterseniz de çevrimiçi seçenekleri ile eşli oynayın. Birliğinizi bölüp daha fazla grubu kapsayabilir veya korunmak için bir arada durmayı tercih edebilirsiniz.

Yeterince ek içerik

For The King; Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep ve daha birçok yayınlanan genişletme içeriğine sahiptir.