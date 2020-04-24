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Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi

For The King kullanıcılarının stratejinin, yanı sıra temelli savaşın ve rogue benzeri unsurların zorlayıcı bir karışımı olarak karşımıza çıkıyor. Yöntemsel haritalar, görevler ve olaylar ile birlikte her oyun eşsizdir. Tek oyuncu, yerel veya çevrim içi eşli seçeneklerle keşfedin.

24 Nisan 2020 Cuma 17:16
Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi

For The King
Eşsiz Zar Oyunundan İlham Alan Savaş Sistemi içeriyor 
Özellikle oyun içerisinde bulunan saldırılar ve özel yetenekler için eşsiz bir slot sistemi kullanıyor, hızlı tempolu ve acımasız, sıra temelli savaşlarda birlikte savaşın ve birliğinizle birlikte ölün.

Rogue-lite Tekrar Oynanabilirlik imkanı
Her oyun içerisinde ustalıkla oluşturulmuş haritalar, görevler, ganimetler ve başa çıkmanız gereken olaylarla benzersiz içeriyor. Kullanıcıların Silahları, Eşyaları, NPC'leri, Sınıfları, Olayları ve daha fazlasını satın almak istemesi halinde oyunlar arasında Lore'u kullanmalılar!

Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi

Oynama seçenekleri mavcut
İster tek oyuncu, ister yerel olarak eşli, isterseniz de çevrimiçi seçenekleri ile eşli oynayın. Birliğinizi bölüp daha fazla grubu kapsayabilir veya korunmak için bir arada durmayı tercih edebilirsiniz.

Oyun sevenlere müjde! Epic Game ücretsiz oyunlarına yenisini ekledi

Yeterince ek içerik
For The King; Dungeon Crawl, Frozen Expanse Adventure, Gold Rush Un-Cooperative Mode, Into The Deep ve daha birçok yayınlanan genişletme içeriğine sahiptir.

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