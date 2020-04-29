Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz

Steam oyunları ücretsiz gelmeye devam ediyor

Image Power ve Roasted Games tarafından geliştirilen Dieselpunk Wars: Prologue‘ın içerisinde fizik ve hasar simülasyonu bulunuyor. Bununla birlikte daha çok aksiyon ve mücadeleye odaklanarak kendi araçlarınızı geliştirebileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyuncular oyunda kendi araçlarını kullanarak bir savaş makinesine dönüşmek için 140’tan fazla elementiniz bulunuyor. Oyuna başladığınızda ise isterseniz karada ilerleyen, gökyüzünde dolaşan veya su altında dalış yapan araçlar oluşturabiliyorsunuz.

Şimdilik tek kişilik bir oyun olsa bile ilerleyen zamanlarda arkadaşlarınız ile oynayacağınız bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Her elementin kendi aracınızı oluştururken özgün özellikleri bulunuyor. Bunu kullanarak ve görevi tamamlamak veya sıfırdan başlamak için geminizin tasarımını büyütebiliyorsunuz. İsterseniz savaşçılarınız, taşıyıcılarınızı, tanklarınızı, muhripleriniz veya zeplinlerinizi kendiniz şekillendirip oluşturabiliyorsunuz.

Oyun için ihtiyaç olan gereksinimleri:

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 – 64bit

İşlemci: Intel Pentium G4560, AMD FX-6300

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 750ti, AMD Radeon R7 260x



DirectX: Sürüm 11Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 – 64

bitİşlemci: Intel Pentium i5 7600, AMD RYZEN 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580

DirectX: Sürüm 11Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Eğer sizler de bu oyunu ücretsiz olarak indirip oynamak istiyorsanız öncesinde Steam hesabı oluşturmanız gerekiyor. Steam hesabınız varsa da oyunu kütüphanenize ekleyemeniz yeterli. Bu oyunu Windows işletim sistemi olanlar indirebiliyor.