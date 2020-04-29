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Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz

Oyun sevenlere müjde Dieselpunk Wars Prologue oyununu artık Steam üzerinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:01
Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz

Steam oyunları ücretsiz gelmeye devam ediyor
Image Power ve Roasted Games tarafından geliştirilen Dieselpunk Wars: Prologue‘ın içerisinde fizik ve hasar simülasyonu bulunuyor. Bununla birlikte daha çok aksiyon ve mücadeleye odaklanarak kendi araçlarınızı geliştirebileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor.

Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz

Oyuncular oyunda kendi araçlarını kullanarak bir savaş makinesine dönüşmek için 140’tan fazla elementiniz bulunuyor. Oyuna başladığınızda ise isterseniz karada ilerleyen, gökyüzünde dolaşan veya su altında dalış yapan araçlar oluşturabiliyorsunuz.

Oyun sevenlere Steam'dan tam destek Smilasyon oyunu Dieselpunk Wars Prologue ücretsiz

Şimdilik tek kişilik bir oyun olsa bile ilerleyen zamanlarda arkadaşlarınız ile oynayacağınız bir güncelleme gelmesi bekleniyor. Her elementin kendi aracınızı oluştururken özgün özellikleri bulunuyor. Bunu kullanarak ve görevi tamamlamak veya sıfırdan başlamak için geminizin tasarımını büyütebiliyorsunuz. İsterseniz savaşçılarınız, taşıyıcılarınızı, tanklarınızı, muhripleriniz veya zeplinlerinizi kendiniz şekillendirip oluşturabiliyorsunuz.

Oyun için ihtiyaç olan gereksinimleri:
Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 – 64bit
İşlemci: Intel Pentium G4560, AMD FX-6300
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 750ti, AMD Radeon R7 260x

DirectX: Sürüm 11
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10 – 64
bitİşlemci: Intel Pentium i5 7600, AMD RYZEN 1600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060, AMD Radeon RX 580
DirectX: Sürüm 11Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Eğer sizler de bu oyunu ücretsiz olarak indirip oynamak istiyorsanız öncesinde Steam hesabı oluşturmanız gerekiyor. Steam hesabınız varsa da oyunu kütüphanenize ekleyemeniz yeterli. Bu oyunu Windows işletim sistemi olanlar indirebiliyor.

Son Güncelleme: 29.04.2020 01:07
Anahtar Kelimeler:
SteamOyunGameücretsizGamerOnline OyunDieselpunk Wars Prologue
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