İstanbul 12°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
119140
ALTIN
304.420
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8810
EURO
6.6232

Oyuncu Koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bilgisayar başında saatlerce oyun oynayan bireylerin, en büyük şikayetleri kaslarında oluşan ağrılardır. Bu nedenler birçok bilgisayar oyuncusu konforlu oyuncu koltuklarını tercih etmektedir. Bu koltuklardan almak isteyen bireylerin en çok merak ettiği soru ise oyuncu koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerekir sorusudur. İşte detaylar.

01 Şubat 2020 Cumartesi 15:47
Oyuncu Koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bu yeni çağda gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte birçok insan zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Kimi insanlar geçimlerini bilgisayar üzerinden sağlıyorken kimisi ise saatlerce oyun oynuyor. İnsan sağlığına büyük etkileri olan oturma biçimi ve rahat etme sorunları ise birçok insan için büyük bir önem taşıyor. Bilgisayar başında vakit geçirirken en önemli noktalardan biri ise oturmuş olduğunuz zeminin rahatlığıdır. Oyuncu koltuğu olarak geçen ve bir kere alınıp uzun yıllar kullanılan bu koltuklar hakkında bilmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları şu şekildedir;

1-Bilgisayar başında geçirmiş olduğunuz dakikalarda bel, sırt ve boyun kısımlarınız destek almaz ise kısa süre içerisinde ciddi acılar yaşayabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için ise alacağını koltuğun ergonomisi oldukça önemlidir. Koltuğunuz fiziksel görünüşü ise tamamen sizin zevkinize bırakılmaktadır.

 2-Koltuğunuzun desteklerinden emin olduktan sonra ise bakmanız gereken nokta koltuğun mekanizmasıdır. Koltuğunuzu isteğiniz doğrultusunda ayarlayabiliyor olmanız oldukça önemlidir. Koltuğun geriye doğru yatırılıyor olması oldukça önemli bir noktadır. Bu mekanizma sizlere oyun aralarında dinlenme avantajı sağlar ve kaslarınız rahatlamış olur. 

3-Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise koltuğunuzun dayanıklılığıdır. Yıldız ayağı alüminyum olan koltuklar oldukça sağlam koltuklardır. Her yaştan ve kilodan bireyi rahatlıkla taşıyabilir. Eğer alışveriş yaptığınız mağazada alüminyum ayaklı koltuk yoksa bir diğer tercihiniz metal ayaklı koltuklar olmalıdır.

4-Herkes farklı vücutlara sahip olduğu için koltuğunuzun kol kısımlarında da ayar seçeneğinin olup olmaması oldukça önemlidir. Ayarlı kollara sahip koltuklar kullanış açısından çok daha doğru bir karar olacaktır. 

5-Bir diğer önemli nokta ise koltuğunuzun yüksekliğinin ayarlanabiliyor olmasıdır. Yükseklik ayarlama seçeneği size daha rahat oynama avantajı sağlayacaktır. Böylece bilgisayarınızın yüksekliğine göre koltuğunuzu ayarlayabileceksiniz. Bu yüksekliğin ayarlandığı mekanizma ise ayaklarınız ile paralel olmalı ve elinizin ulaşabileceği bir noktada olmalıdır..

 6- Koltuğunuzun sırt ve bel destekleri 360 derece ayarlanabilir olmalıdır. Yüksek arkalığa sahip olan oyuncu koltukları belinizdeki yükü azaltır ve ağrı oluşturmaz. 

7- Oyuncu koltuğunun derinliğini ise kendi boyunuza göre seçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Boyu uzun olan bireyler daha derin boyu kısa olan bireyler ise derin olmayan koltuklar seçmelidir.

Son Güncelleme: 01.02.2020 15:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Apple, korona virüsü molası verdi! Çin'deki tüm mağazalar kapandı
Apple, korona virüsü molası verdi! Çin'deki tüm mağazalar kapandı
Instagram kullanıcı adı ile toplu fotoğraf indirme işlemleri
Instagram kullanıcı adı ile toplu fotoğraf indirme işlemleri
Faturam ile tarifeye ek cep telefonu nasıl alırım?
Faturam ile tarifeye ek cep telefonu nasıl alırım?
Tik Tok hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Tiktok hesabı tamamen kapatma!
Tik Tok hesabı kalıcı olarak nasıl silinir? Tiktok hesabı tamamen kapatma!
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
E imza nedir, nereden, nasıl alınır? E Devlet e-imza uygulaması indir
Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama
Akıllı telefonlarda şarj süresini kısaltan 17 uygulama

Popüler Haberler

Çukur Songül Kimdir? Akın’ın sevgilisi Alara Turan hakkında bilgiler
20 Yıl vadeli konut kredisi veren bankalar
Şok marketlerde haftanın indirimli ürünleri 5 Şubat – 12 Şubat 2020
Peşinatsız konut kredisi veren bankalar listesi
Ziraat Bankası tc kimlik no ile destekleme ödemeleri sorgulama
İmar barışı hesaplaması nasıl yapılır?
Banka kredisi ile ev almak için ne kadar peşinat gereklidir?
Kanalların yayın akışları 2 Şubat Pazar ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
2020 Engelli emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?
65 yaş ücretsiz ulaşım kartı nasıl alınır? 65 Yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı alma başvuru şartları ve işlemleri
2020 Netflix paketlere göre abonelik fiyatları
Dopamin orucu nedir? Dopamin orucunun amacı ne, işe yarıyor mu?
İzmirim kart bakiye sorgulama ve Online TL yükleme
Halk bankası emeklilik ikramiyeleri ne zaman yatar?
Eşi vefat eden kadınlar için 500 TL devlet yardımı
E-Devlet engelli raporu sorgulama işlemleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.