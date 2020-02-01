Oyuncu Koltuğu alırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Bu yeni çağda gelişen iletişim teknolojileri ile birlikte birçok insan zamanının büyük bir kısmını bilgisayar başında geçiriyor. Kimi insanlar geçimlerini bilgisayar üzerinden sağlıyorken kimisi ise saatlerce oyun oynuyor. İnsan sağlığına büyük etkileri olan oturma biçimi ve rahat etme sorunları ise birçok insan için büyük bir önem taşıyor. Bilgisayar başında vakit geçirirken en önemli noktalardan biri ise oturmuş olduğunuz zeminin rahatlığıdır. Oyuncu koltuğu olarak geçen ve bir kere alınıp uzun yıllar kullanılan bu koltuklar hakkında bilmemiz gereken bazı noktalar vardır. Bu noktaları şu şekildedir;

1-Bilgisayar başında geçirmiş olduğunuz dakikalarda bel, sırt ve boyun kısımlarınız destek almaz ise kısa süre içerisinde ciddi acılar yaşayabilirsiniz. Bunun önüne geçebilmek için ise alacağını koltuğun ergonomisi oldukça önemlidir. Koltuğunuz fiziksel görünüşü ise tamamen sizin zevkinize bırakılmaktadır.

2-Koltuğunuzun desteklerinden emin olduktan sonra ise bakmanız gereken nokta koltuğun mekanizmasıdır. Koltuğunuzu isteğiniz doğrultusunda ayarlayabiliyor olmanız oldukça önemlidir. Koltuğun geriye doğru yatırılıyor olması oldukça önemli bir noktadır. Bu mekanizma sizlere oyun aralarında dinlenme avantajı sağlar ve kaslarınız rahatlamış olur.

3-Dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta ise koltuğunuzun dayanıklılığıdır. Yıldız ayağı alüminyum olan koltuklar oldukça sağlam koltuklardır. Her yaştan ve kilodan bireyi rahatlıkla taşıyabilir. Eğer alışveriş yaptığınız mağazada alüminyum ayaklı koltuk yoksa bir diğer tercihiniz metal ayaklı koltuklar olmalıdır.

4-Herkes farklı vücutlara sahip olduğu için koltuğunuzun kol kısımlarında da ayar seçeneğinin olup olmaması oldukça önemlidir. Ayarlı kollara sahip koltuklar kullanış açısından çok daha doğru bir karar olacaktır.

5-Bir diğer önemli nokta ise koltuğunuzun yüksekliğinin ayarlanabiliyor olmasıdır. Yükseklik ayarlama seçeneği size daha rahat oynama avantajı sağlayacaktır. Böylece bilgisayarınızın yüksekliğine göre koltuğunuzu ayarlayabileceksiniz. Bu yüksekliğin ayarlandığı mekanizma ise ayaklarınız ile paralel olmalı ve elinizin ulaşabileceği bir noktada olmalıdır..

6- Koltuğunuzun sırt ve bel destekleri 360 derece ayarlanabilir olmalıdır. Yüksek arkalığa sahip olan oyuncu koltukları belinizdeki yükü azaltır ve ağrı oluşturmaz.

7- Oyuncu koltuğunun derinliğini ise kendi boyunuza göre seçmeniz daha sağlıklı olacaktır. Boyu uzun olan bireyler daha derin boyu kısa olan bireyler ise derin olmayan koltuklar seçmelidir.