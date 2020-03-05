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Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Özel numaradan aranıyor ve bu durumdan rahatsızlık duyup kim olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunun için önerilen tek yol hukuksal yoldur. İnternet üzerinde bazı siteler ve uygulamalar özel numaraları bulma işlemini gerçekleştiriyoruz dese bile sakın inanmayın.

05 Mart 2020 Perşembe 21:30
Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Özel numaradan arama işlemi genellikle birini işletmek için veya ismini gizleyerek konuşmak için yapılmaktadır. Özel numara ile arandığınız zaman telefonunuzun ekranında özel numara yazar ve numara gözükmez. Özel numaranın kim olduğu merak edilir. Özel numarayı bulmak için size yardımcı olacak bazı yöntemler vardır.

Gizli Numarayı Ortaya Çıkarma İşlemi

Sizi arayan gizli veya özel numarayı ortaya çıkarmak istiyorsanız bunun için intenet siteleri ve birçok uygulama mevcut. İntenet üzerinden gerçekleştirebileceğiniz gibi uygulamalar üzerinden de sizi arayan özel numaranın kime ait olduğunu bulabilirsiniz denmektedir. Ancak bunlar tamamen yanlıştır. Gizli numaraları veya özel numaraları bulabilen intenet siteleri veya uygulamalar mevcut değildir.

Sizi arayan özel veya gizli numaraları ancak hukuksal yol ile bulabilirisiniz. Bunun için konunun ciddi anlamda önemli olması gerekmektedir. Özel numaranın bulunabilmesi için geçerli bir sebebinizin olması gerekir.

Adınızı sorduğu veya size küfür ettiği için özel numaraları bulma işlemi yapılmaz. Ciddi bir tehdit veya suç içerikli bir konuşma yapılmışsa özel numarayı hukuksal yollarla bulmanız mümkün. İşlem biraz uzun sürse bile arayan kişiyi öğrenirsiniz.

Son Güncelleme: 05.03.2020 21:30
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