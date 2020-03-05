Özel numaradan arayan nasıl öğrenilir?

Özel numaradan arama işlemi genellikle birini işletmek için veya ismini gizleyerek konuşmak için yapılmaktadır. Özel numara ile arandığınız zaman telefonunuzun ekranında özel numara yazar ve numara gözükmez. Özel numaranın kim olduğu merak edilir. Özel numarayı bulmak için size yardımcı olacak bazı yöntemler vardır.
Gizli Numarayı Ortaya Çıkarma İşlemi
Sizi arayan özel veya gizli numaraları ancak hukuksal yol ile bulabilirisiniz. Bunun için konunun ciddi anlamda önemli olması gerekmektedir. Özel numaranın bulunabilmesi için geçerli bir sebebinizin olması gerekir.
Adınızı sorduğu veya size küfür ettiği için özel numaraları bulma işlemi yapılmaz. Ciddi bir tehdit veya suç içerikli bir konuşma yapılmışsa özel numarayı hukuksal yollarla bulmanız mümkün. İşlem biraz uzun sürse bile arayan kişiyi öğrenirsiniz.