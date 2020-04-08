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Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Uygulamanın detayları nelerdir?

Koronavirüs salgınının azaltılması ve hastaların izolasyon ortamının sağlanması amacıyla devreye alınan 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin detayları belli oldu. Pandemi İzolasyon Takip Projesi'nin ayrıntıları ile ilgili detaylı bilgiler ise İletişim Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:52
Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir? Uygulamanın detayları nelerdir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Bilim Kurulu toplantısı sonrasın duyurusunu yaptığı ve Kovid-19 salgınının yayılma hızını düşürmek, ayrıca hastaların izolasyonunun daha iyi sağlamak amacıyla Pandemi İzolasyon Takip Projesi (İTP) geliştirildi. geliştilen proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkan vatandaşların, kendileri ile birlikte yakınlarının ayrıca toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Söz konbusu proje, kanuni yetki çerçevesinde gerekli izinler alınarak Sağlık Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı ve tüm GSM operatörlerinin iş birliğiyle uygulamaya alındı. Konuyla ilgili detaylı bilgiler paylaşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu uygulama ile birlikte karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliğinin gözlemlenebileceği ve salgının yayılmasını önleyici analizlerin yapılabileceği ifade edildi.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi kapsamında şu uygulamalar hayata geçecek:

- Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler evlerini terk ederse, telefonlarına uyarı mesajı gelecek.

- Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilecek ve kendilerinden izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek.

- Uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu emniyet birimleriyle paylaşılacak, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacak.

- Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Uygulamaya kaydedilecek olan cerilerin başka hiçbir amaçla kullanılamamasının devlet güvencesinde olacağı ve sistemin güvenliğinin sıkı bir şekilde kontrol edileceği belirtilen Cumhurbaşkanlığı açıklamasında ayrıca "Amaç, kamu sağlığının korunması Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor" ifadesi yer aldı.

Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında etkili bir araç olarak görülen Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile virüs bulaşma ve yayılma oranının büyük oranda  azaltılması hedeflenirken söz konusu  proje ile hastalar ile iletişime geçilmesi ve izolasyon altında bulundukları yere dönmeleri istenmesinin yanı sıra uyarıya riayet etmeyen ve ihlale devam edenlerin durumu ilgili emniyet birimleriyle paylaşılacağı, gerekli idari önlem ve yaptırım uygulanması sağlanacağı da ifade edildi.

Son Güncelleme: 08.04.2020 18:04
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