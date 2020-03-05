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Pardus 19.2 sürümü yenilikleri

TÜBİTAK'ın geliştirmiş olduğu Pardus 19.2 sürümü yenilikleri ortaya çıktı. İşte milli işletim sistemi Pardus 19.2 sürümüyle gelen iyileştirmeler.

05 Mart 2020 Perşembe 00:29
Pardus 19.2 sürümü yenilikleri

TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu milli işletim sistemi Pardus 19.2 sürümü yayınlandı. Ana sürüm 19’a getirilen yenilikleri kapsayan 19.2 ara sürümü planlanan tarihte kullanıcıların kullanımına sunuldu. 2003 yılında ilk geliştirmeleri başlamış ve TÜBİTAK’ın geliştirmiş olduğu işletim sisteminde ilerleme kaydedilmeye devam ediliyor.

Pardus 19.2 sürümü kamuoyuna duyuruldu

Her geçen gün iyileştirilmeye devam eden Pardus’a;

Xfce ve GNOME masaüstü ortamlarında yüklendi,

Pardus Mağaza iyileştirmeleri yapıldı,

Libre Office’da çalışacak dil denetimi için paket yüklendi,

Xfce masaüstü ortamında çalışacak Bluetooth eklendi,

100’den fazla paket ve yama güncellemesi getirildi,

Varsayılan tarayıcı Firebox 68.5e yükseltildi,

E-posta Thunderbird 68.5’e yükseltildi,

Linux çekirdek 4.19.0-8 sürümüne güncellendi.

Pardus 19.2 nasıl indirilir?

Pardus 19 veya Pardus 19.1’i kullanmakta olan kullanıcılar ‘’sudo apt update && sudo apt full-upgrade –yq’’ komutuyla sistemini güncelleyebilecek.

Sıfırdan Pardus 19.2’i kurmak isteyen kullanıcılar ise https://www.pardus.org.tr/surumler/ adresinden işletim sistemini indirebilirler.

Son Güncelleme: 05.03.2020 00:29
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