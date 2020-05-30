Peak ile Zynga arasındaki 1,8 milyar dolarlık anlaşma iddiası

Türkiye'nin en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Peak'in, Zynga tarafından 1,8 milyar dolara anlaşma sağlayarak satın alınacağı öne sürüldü.

Peak ile Zynga arasındaki 1,8 milyar dolarlık anlaşma iddiası
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Merkezi San Francisco'da olan video oyun yapım şirketi Zynga ile Türkiye’nin en önemli oyun şirketlerinden birisi olan Peak arasında bir anlaşma imzalanacağı yönünde bir iddia ortaya atıldı. 1,8 milyar dolarlık bir anlaşma sağlanarak yapılması planlanan bu satım alımla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu satış işlemi gerçekleştiğinde Türk mobil oyun şirketi Peak’in bu güne kadar elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekleyeceği konuşulurken şirketin kurucusu ve CEO'su Sidar Şahin de bu işe imza atan ilk girişimci ünvanınına da sahip olmuş olacak.

Yaklaşık 1 ay önce başlayan ve bu süreç içerisinde devam eden görüşmelerde anlaşma saplanırsa imzaların bugünlerde atılması beklenirken, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle söz konusu anlaşmanın iptal edilebileceği veya erteleneciğide belirtildi.

Toon Blast ve Toy Blast adı altında satın alma uygulama marketleri listesinin ilk sırasında yer alan ve popüler 2 oyunu olan Peak'in Zynga tarafından satın alındıktan sonra sahip olduğu ekiple Peak şirketi altında oyun geliştirmeye devam edeceği öngörülüyor. Ayrıca; Zynga'nın 1,8 milyar dolarlık satın almanın bir bölümünü nakit, bir bölümünü de Zynga hissesi ile ödeyeceği belirtildi.

Bilindiği üzere Zynga’nın daha önce 2018 yılında Türk oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın almıştı.
 


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