PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama:

Bazı şirketler lansman tarihlerini süresiz erteledi, bazıları yeni oyunların açıklanan tarihte yayınlanamayacağını duyurdu. Peki ya fanları tarafından merakla beklenen PlayStation 5 ne durumda?
Peki ya dört gözle beklenen PlayStation 5 için durum nedir? Geçtiğimiz hafta bazı kaynaklarda PlayStation 5'in yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği bilgisi yayınlanmıştı. Sony bu bilgiyi doğruladı ve salgın sebebiyle dikkate değer bir değişikliğin olmadığını duyurdu. Herhangi bir olağanüstü ve beklenmeyen bir durum ortaya çıkmadığı sürece Sony, PlayStation 5'in planlanan tarihte satışa çıkacağından emin.
Son Güncelleme: 28.03.2020 14:58