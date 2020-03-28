PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama:

Bazı şirketler lansman tarihlerini süresiz erteledi, bazıları yeni oyunların açıklanan tarihte yayınlanamayacağını duyurdu. Peki ya fanları tarafından merakla beklenen PlayStation 5 ne durumda?

'nin en yakın rakibi Microsoft, Asya ülkelerindekontrol altına alındıkça tedarik zincirinin düzene gireceğini, Xbox X Serisi dahil olma üzere tüm yeni ürünlerin lansman tarihine yetiştirilmesi için elinden geleni yapacağını duyurdu.

Peki ya dört gözle beklenen PlayStation 5 için durum nedir? Geçtiğimiz hafta bazı kaynaklarda PlayStation 5'in yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği bilgisi yayınlanmıştı. Sony bu bilgiyi doğruladı ve salgın sebebiyle dikkate değer bir değişikliğin olmadığını duyurdu. Herhangi bir olağanüstü ve beklenmeyen bir durum ortaya çıkmadığı sürece Sony, PlayStation 5'in planlanan tarihte satışa çıkacağından emin.

