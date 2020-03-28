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PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama

Tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınından etkilenmeyen sektör kalmadı. Sinema, tiyatro gösterimleri durdu, eğlence sektörü sosyal medyaya taşındı. Oyun sektörü de salgından nasibini aldı elbette.

28 Mart 2020 Cumartesi 14:22
PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama

Bazı şirketler lansman tarihlerini süresiz erteledi, bazıları yeni oyunların açıklanan tarihte yayınlanamayacağını duyurdu.  Peki ya fanları tarafından  merakla beklenen  PlayStation 5 ne durumda?

PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama:

sony'nin en yakın rakibi Microsoft, Asya ülkelerinde salgın kontrol altına alındıkça tedarik zincirinin düzene gireceğini, Xbox X Serisi dahil olma üzere tüm yeni ürünlerin lansman tarihine yetiştirilmesi için  elinden geleni yapacağını duyurdu.  

PlayStation 5 çıkış tarihi belli oldu mu? Sony Sözcüsü'nden resmi açıklama:

Peki ya dört gözle beklenen PlayStation 5  için durum nedir? Geçtiğimiz hafta bazı kaynaklarda PlayStation 5'in yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceği bilgisi yayınlanmıştı.  Sony bu bilgiyi doğruladı ve salgın sebebiyle dikkate değer bir değişikliğin  olmadığını duyurdu. Herhangi bir olağanüstü ve beklenmeyen  bir durum ortaya çıkmadığı sürece Sony, PlayStation 5'in  planlanan tarihte satışa çıkacağından emin.  
 

Son Güncelleme: 28.03.2020 14:58
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PlayStation 5SonySalgınKORONATarihTeknoloji
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