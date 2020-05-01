PlayStation 5 ne zaman çıkacak? PS5 çıkış tarihi sızdırıldı!

Oyun severlerin merakla beklediği PlayStation 5’in çıkış tarihi sızdırıldı. Heyecanla beklenen yeni oyun konsolları hakkında birçok haber ortaya atılıyor. Son olarak yeni oyun konsollarının çıkış tarihi hakkında söylentiler ortaya atıldı.

Son gelen haberlere göre oyun konsollarının oyunların tanıtıldığı gün piyasaya sürüleceği ortaya atıldı. Sony şirketi uzun süredir beklenen PlayStation 5’in sükseyle piyasaya sürülmesini hedefliyor.

PlayStation 5 çıkış tarihi için planlar gün yüzüne çıktı

Oyun kolları hakkında son olarak ortaya piyasaya çıkış tarihi çıktı. Yeni oyun konsollarının ilk oyunlarla birlikte piyasaya sürülecek satış rakamlarının arttırılması hedefleniyor. Oyun kollarının piyasaya çıkış tarihleriyle ilgili birçok haber ortaya atılsa da en net açıklamalar bu haberlerde yer aldı.

Sony şirketi, PlayStation 5 oyun kollarını 4 Haziran tarihinde piyasaya çıkarması bekleniyor. Şirket içerisinden alınan haberlere göre bu tarihin kesin olduğu belirtiliyor. Daha önce çıkan haberlerde kolların Mayıs ayında piyasaya sürüleceği şeklinde haberler ortaya atılmıştı. Ancak korona virüs salgını sonrası piyasaya çıkış tarihinin Haziran ayında kesin olarak belirlendiği söyleniyor.

Süper Lig’de son durum ne, izlediğin dizinin son bölümünde neler oldu… Tüm bunları ve daha fazlasını merak ediyorsan gündemi takip etmek için uygulamamızı hemen indir>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Güncel manşetler, sıcak haberler, en yeni gelişmeler… Merak ettiğin tüm haberleri Facebook’ta da takip etmek istiyorsan sen de Facebook grubumuza katıl!>>>Haberport’u Facebook’ta Takip Et!