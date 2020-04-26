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Playstation Store'dan indirimli oyun edinmenin tam zamanı

PlayStation kullanıcıları için Store'da Nisan ayının ikinci indirim dönemi başladı. Özellikle Japon menşeili oyunlarda yapılan indirimler yaklaşık iki hafta boyunca kullanıcıları bekliyor olacak.

26 Nisan 2020 Pazar 20:38
Playstation Store'dan indirimli oyun edinmenin tam zamanı

Nisan ayı indirimleri devam ediyor
Nisan ayının başında başlatılan ve tüm Dünyada devam eden indirimleri sadece Türkiye’de durdurulması ile tepki çeken PlayStation, daha sonra bu indirimleri yeniden Türkiye'yi de eklemişti. Görünen o ki PlayStation’ın yeni indirimleri gelmeye ve oyun severleri sevindirmeye devam ediyor. “Büyük Japon Oyunları” başlıklı bu indirimler arasında en fazla dikkat çekenler ise 2019 GOTY (Yılın Ödülü)’ne aday gösterilen Resident Evil 2‘nin Deluxe versiyonu olarak göze çarpıyor. Resident Evil 2 oyununun fiyatı 219 TL’den 114 TL’ye düşmesiyle yaklaşık yarı yarıya bir indirim görülüyor. Bunun dışında Souls serisinden Dark Souls III’de 64 TL fiyat etiketiyle listeye eklenmiş durumda. Ayrıca son dönemde adlarını sıkça duyduğumuz Devil May Cry 5, Monster Hunter: World ve Yakuza oyunlarında da birçok indirim yapılmış.

Playstation Store'da indirimli oyun edinmenin tam zamanı

Büyük Japon İndirimleri oyunlarının listesi;
Resident Evil 2 – 84,00 TL (30 Nisan 2020)
Resident Evil 2 Deluxe Edition – 114,00 TL
Dark Souls III Deluxe Edition – 64,00 TL
Dark Soul II: Scholar of the First Sin – 49,00 TL
Devil May Cry 5 – 114,00 TL
Monster Hunter: World – 64,00 TL (30 Nisan 2020)
Monster Hunter: World Iceborne Master Edition – 200,63 TL

Soul Calibur VI – 84,00 TL
Judgment – 114,00 TL
Yakuza 0 – 49,00 TL
Yakuza Kiwami 2 – 64,00 TL
God Eater 3 – 114,00 TL
Resident Evil – 22,00 TL
Resident Evil 0 – 22,00 TL
Resident Evil 4 – 36,00 TL
Street Fighter V – 36,00 TL
 

Son Güncelleme: 26.04.2020 22:04
Anahtar Kelimeler:
IndirimOyunGameGamerPlaystationOnline OyunMonster HunterStreet Fighter VDark Souls III Deluxe EditionResident Evil 2
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